Trump a dat un ultimatum grupării Hamas: Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara
- Raluca Dan
- 3 octombrie 2025, 18:41
Președintele SUA, Donald Trump, a dat un ultimatum grupării Hamas, cerând să accepte condițiile de pace până duminică, la ora 18.00, după fusul orar al Americii. „ Dacă nu se ajunge la acest acord de ultimă șansă, iadul, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, va izbucni împotriva Hamasului”, a scris acesta, pe rețeaua Truth.
Trump: Pacea va domni într-un fel sau altul în Orientul Mijlociu
În timp ce Benjamin Netanyahu a aprobat planul de pace, Trump a anunțat că pacea „va domni în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul”.
„Trebuie să se ajungă la un acord cu Hamas până duminică seara, la ora 18:00, la Washington, D.C. Toate țările au semnat! Dacă nu se ajunge la acest acord de ultimă șansă, iadul, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, va izbucni împotriva Hamasului”, a scris acesta, într-o postare pe Truth.
Propunerea, prezentată luni de Casa Albă
Casa Albă a prezentat luni o propunere de pace în 20 de puncte pentru Gaza. Planul prevede încheierea războiului dintre Israel și Hamas și impune reîntoarcerea tuturor ostaticilor, vii sau morți, în cel mult 72 de ore de la încetarea focului, transmite Reuters.
Planul lasă deschise numeroase aspecte pentru negociatori și depinde de acceptarea Hamas, gruparea care a declanșat războiul împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.
Principalele puncte ale planului
Reuters prezintă principalele puncte ale planului rezultat după săptămâni de negocieri intense între Trump, echipa sa și liderii israelieni și arabi:
- Dacă ambele părți acceptă propunerea, războiul se va opri imediat. Forțele israeliene vor începe o retragere parțială pentru a permite eliberarea ostaticilor. Operațiunile militare vor fi suspendate, iar liniile de luptă vor rămâne neschimbate până la aplicarea condițiilor pentru „retragerea completă în etape” a trupelor israeliene;
- În cel mult 72 de ore de la acceptarea publică a propunerii de către Israel, toți ostaticii, vii sau morți, vor fi readuși acasă. După eliberarea lor, Israelul va pune în libertate 250 de deținuți palestinieni condamnați la închisoare pe viață și încă 1.700 de locuitori din Gaza arestați după izbucnirea conflictului, pe 7 octombrie 2023. În plus, pentru fiecare ostatic israelian al cărui trup este returnat, Israelul va înapoia rămășițele a 15 locuitori din Gaza;
- Odată ce acordul va fi acceptat, ajutorul complet va fi trimis imediat în Fâșia Gaza, în cantitățile stabilite prin înțelegerea din 19 ianuarie 2025. Distribuția va continua fără intervenția Israelului sau a Hamasului, fiind gestionată de Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale;
- Trump propune un plan de dezvoltare economică pentru reconstrucția Gazei, care va fi elaborat cu ajutorul unui grup de experți „care au contribuit la nașterea unor orașe moderne miraculoase și înfloritoare în Orientul Mijlociu”. Proiectul prevede crearea unei zone economice speciale, cu tarife preferențiale și condiții de acces negociate cu țările participante.
