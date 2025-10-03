Trump a dat un ultimatum grupării Hamas: Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara

Președintele SUA, Donald Trump, a dat un ultimatum grupării Hamas, cerând să accepte condițiile de pace până duminică, la ora 18.00, după fusul orar al Americii. „ Dacă nu se ajunge la acest acord de ultimă șansă, iadul, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, va izbucni împotriva Hamasului”, a scris acesta, pe rețeaua Truth.

În timp ce Benjamin Netanyahu a aprobat planul de pace, Trump a anunțat că pacea „va domni în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul”.

„Trebuie să se ajungă la un acord cu Hamas până duminică seara, la ora 18:00, la Washington, D.C. Toate țările au semnat! Dacă nu se ajunge la acest acord de ultimă șansă, iadul, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, va izbucni împotriva Hamasului”, a scris acesta, într-o postare pe Truth.

Casa Albă a prezentat luni o propunere de pace în 20 de puncte pentru Gaza. Planul prevede încheierea războiului dintre Israel și Hamas și impune reîntoarcerea tuturor ostaticilor, vii sau morți, în cel mult 72 de ore de la încetarea focului, transmite Reuters.

Planul lasă deschise numeroase aspecte pentru negociatori și depinde de acceptarea Hamas, gruparea care a declanșat războiul împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.

Reuters prezintă principalele puncte ale planului rezultat după săptămâni de negocieri intense între Trump, echipa sa și liderii israelieni și arabi: