Sprijin covârșitor în Israel pentru planul de pace al lui Trump

Planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza se bucură de un sprijin covârșitor în Israel, arată un sondaj recent realizat de Institutul Agam și Universitatea Ebraică din Ierusalim, potrivit analizei făcute de Jerusalim Post.

Potrivit cercetării, 71% dintre israelieni susțin inițiativa, iar în rândul arabilor israelieni procentul ajunge chiar la 93%.

Totuși, majoritatea respondenților rămâne sceptică în privința aplicării concrete a planului, după aproape doi ani de conflict intens în regiune.

Sondajul, realizat pe un eșantion de 847 de participanți între 29 și 30 septembrie, indică un nivel ridicat de sprijin popular pentru propunerea lansată de fostul președinte american, Donald Trump.

Documentul prevede eliberarea tuturor ostaticilor rămași în mâinile Hamas, demilitarizarea completă a organizației, o retragere sistematică a armatei israeliene din Gaza și consolidarea relațiilor diplomatice cu statele arabe vecine.

„Acest plan poate fi o punte spre o stabilitate regională pe care o așteptăm de decenii”, a declarat un participant la sondaj, citat de organizatori.

Totuși, cercetătorii notează că nivelul de susținere este dublat de un scepticism generalizat: 82% dintre respondenți consideră puțin probabil ca înțelegerea să fie pusă în aplicare integral.

Anunțul oficial al lui Trump a fost făcut duminică seara, cu termen limită pentru Hamas: trei până la patru zile pentru a oferi un răspuns.

„Dacă Hamas nu acceptă, Israel va face ceea ce trebuie să facă”, a spus liderul american, într-o declarație preluată de Reuters și tradusă de presa israeliană.

De asemenea, o parte importantă a sondajului a vizat opinia publică privind relațiile cu Qatar, tensionate după atacul aerian israelian asupra capitalei Doha, în septembrie.

Aproximativ jumătate dintre respondenți au fost de acord cu decizia premierului Benjamin Netanyahu de a prezenta scuze diplomatice statului arab.

Însă alegătorii care se identifică drept votanți de dreapta au fost mult mai reticenți, arătând că, în interiorul Israelului, opiniile politice influențează puternic percepția asupra relațiilor externe.

Sprijinul masiv pentru planul de pace confirmă dorința israelienilor pentru o soluție clară la conflictul cu Hamas, dar totodată scoate la lumină neîncrederea adâncă în viabilitatea unor acorduri internaționale.

„Nu putem ignora faptul că în trecut am văzut inițiative similare care s-au blocat rapid”, a subliniat unul dintre coordonatorii studiului, profesorul Nimrod Nir.

În plan regional, implementarea unui asemenea acord ar putea redesena relațiile dintre Israel și statele arabe, în special dacă Qatar și alte țări din Golf ar fi dispuse să sprijine procesul de pace.

Totuși, scenariul depinde nu doar de voința Israelului și a Statelor Unite, ci și de răspunsul Hamas, care până acum a respins propuneri similare.

În plan internațional, succesul acestui demers ar putea reabilita parțial rolul Statelor Unite ca mediator esențial în Orientul Mijlociu, după ani de tensiuni și neînțelegeri.