International

Sprijin covârșitor în Israel pentru planul de pace al lui Trump

Comentează știrea
Sprijin covârșitor în Israel pentru planul de pace al lui TrumpDonald Trump ONU / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza se bucură de un sprijin covârșitor în Israel, arată un sondaj recent realizat de Institutul Agam și Universitatea Ebraică din Ierusalim, potrivit analizei făcute de Jerusalim Post.

Potrivit cercetării, 71% dintre israelieni susțin inițiativa, iar în rândul arabilor israelieni procentul ajunge chiar la 93%.

Totuși, majoritatea respondenților rămâne sceptică în privința aplicării concrete a planului, după aproape doi ani de conflict intens în regiune.

Sprijin uriaș pentru planul de pace

Sondajul, realizat pe un eșantion de 847 de participanți între 29 și 30 septembrie, indică un nivel ridicat de sprijin popular pentru propunerea lansată de fostul președinte american, Donald Trump.

Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit
Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit

Documentul prevede eliberarea tuturor ostaticilor rămași în mâinile Hamas, demilitarizarea completă a organizației, o retragere sistematică a armatei israeliene din Gaza și consolidarea relațiilor diplomatice cu statele arabe vecine.

„Acest plan poate fi o punte spre o stabilitate regională pe care o așteptăm de decenii”, a declarat un participant la sondaj, citat de organizatori.

Totuși, cercetătorii notează că nivelul de susținere este dublat de un scepticism generalizat: 82% dintre respondenți consideră puțin probabil ca înțelegerea să fie pusă în aplicare integral.

Termen limită pentru Hamas

Anunțul oficial al lui Trump a fost făcut duminică seara, cu termen limită pentru Hamas: trei până la patru zile pentru a oferi un răspuns.

„Dacă Hamas nu acceptă, Israel va face ceea ce trebuie să facă”, a spus liderul american, într-o declarație preluată de Reuters și tradusă de presa israeliană.

De asemenea, o parte importantă a sondajului a vizat opinia publică privind relațiile cu Qatar, tensionate după atacul aerian israelian asupra capitalei Doha, în septembrie.

Aproximativ jumătate dintre respondenți au fost de acord cu decizia premierului Benjamin Netanyahu de a prezenta scuze diplomatice statului arab.

Armata Hamas

Armata Hamas. Sursă foto: Captură video Youtube

Însă alegătorii care se identifică drept votanți de dreapta au fost mult mai reticenți, arătând că, în interiorul Israelului, opiniile politice influențează puternic percepția asupra relațiilor externe.

Între sprijin și scepticism

Sprijinul masiv pentru planul de pace confirmă dorința israelienilor pentru o soluție clară la conflictul cu Hamas, dar totodată scoate la lumină neîncrederea adâncă în viabilitatea unor acorduri internaționale.

„Nu putem ignora faptul că în trecut am văzut inițiative similare care s-au blocat rapid”, a subliniat unul dintre coordonatorii studiului, profesorul Nimrod Nir.

În plan regional, implementarea unui asemenea acord ar putea redesena relațiile dintre Israel și statele arabe, în special dacă Qatar și alte țări din Golf ar fi dispuse să sprijine procesul de pace.

Totuși, scenariul depinde nu doar de voința Israelului și a Statelor Unite, ci și de răspunsul Hamas, care până acum a respins propuneri similare.

În plan internațional, succesul acestui demers ar putea reabilita parțial rolul Statelor Unite ca mediator esențial în Orientul Mijlociu, după ani de tensiuni și neînțelegeri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:21 - Incendiu la o școală din județul Alba. 65 de elevi și profesori, evacuați
12:10 - Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
12:08 - Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
12:01 - Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit
11:48 - Ploile și ninsorile pun stăpânire pe majoritatea județelor. Meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severă
11:39 - Fondatorul Telegram susține că a fost victima unei tentative de otrăvire

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale