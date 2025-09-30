Teroriștii Hamas spun că „analizează” planul de pace propus de Trump

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a prezentat un plan de pace pentru Gaza, iar Hamas a confirmat că îl analizează „cu bună credință”.

Propunerea, anunțată la Washington alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede dezarmarea completă a grupării palestiniene și o administrare temporară a teritoriului de către președintele american.

Inițiativa a fost salutată de numeroși lideri internaționali, dar a generat și critici dure din partea unor miniștri israelieni.

În timpul unei conferințe de presă desfășurate la Casa Albă, Donald Trump a afirmat că „acesta este momentul în care putem opri războaiele care au durat mii de ani”.

Planul, alcătuit din 20 de puncte, presupune predarea armelor de către Hamas, amnistie pentru membrii care aleg calea coexistenței pașnice și un proces de tranziție supravegheat de o autoritate internațională la care ar urma să participe și fostul premier britanic Tony Blair.

„Cei care aleg pacea vor primi șansa unei noi vieți”, a declarat Trump.

Benjamin Netanyahu a salutat inițiativa, dar a transmis un avertisment dur:

„Dacă Hamas nu acceptă, Israel va încheia singur acest conflict”.

În același timp, Hamas a anunțat că studiază documentul, declarând că îl va evalua „cu bună credință”, semn că gruparea ia în considerare pentru prima dată în mod oficial o variantă de dezarmare.

Propunerea a fost întâmpinată cu entuziasm de către mai mulți actori internaționali. Miniștrii de externe din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia și Pakistan au emis o declarație comună în care subliniază „aprecierea pentru conducerea și eforturile sincere ale președintelui Trump de a pune capăt războiului din Gaza”.

Ei au adăugat că obiectivul final trebuie să fie o „soluție cu două state, în care Gaza să fie integrată deplin cu Cisiordania într-un stat palestinian”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a remarcat „răspunsul pozitiv al premierului Netanyahu”, subliniind că „toate părțile trebuie să profite de acest moment pentru a da păcii o șansă reală”.

De asemenea, liderul laburist britanic Keir Starmer a cerut Hamas să pună capăt conflictului:

„Hamas trebuie să accepte planul, să depună armele și să elibereze toți ostaticii”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că

„Franța este pregătită să contribuie la eforturile pentru încheierea războiului și eliberarea ostaticilor”, iar premierul Italiei, Giorgia Meloni, a subliniat că Hamas nu trebuie să mai joace niciun rol în guvernare, „nici direct, nici indirect”.

Dacă va fi acceptat, planul ar putea marca o schimbare istorică în Orientul Mijlociu. Integrarea Gazei și a Cisiordaniei într-un stat palestinian, alături de dezarmarea Hamas, ar putea deschide calea unei soluții durabile după decenii de violențe.

„Aceste elemente trebuie să paveze drumul către discuții de fond cu toți partenerii relevanți, pentru a construi o pace durabilă în regiune, bazată pe soluția celor două state”, a transmis Macron.

Totuși, în Israel există voci critice. Ministrul de finanțe Bezalel Smotrich a numit planul „o oportunitate istorică ratată” care „se va încheia cu lacrimi”. Divergențele din cadrul guvernului israelian pot complica implementarea unui acord, chiar dacă există sprijin internațional larg.

În ciuda incertitudinilor, mesajul transmis de Trump rămâne clar:

„Fie Hamas acceptă pacea, fie Israel va avea sprijinul meu deplin să termine singur treaba”.

Cu peste 66.000 de palestinieni și peste 1.200 de israelieni uciși în conflict, presiunea pentru o soluție rapidă și durabilă nu a fost niciodată mai mare.