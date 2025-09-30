Acordul Trump pentru Gaza: ostatici, demilitarizare și sprijin american total

Acordul de pace propus de Președintele american Donald Trump pentru încheierea războiului antiterorist dus de Israel contra Hamas în Fâșia Gaza domină agenda internațională, după o conferință de presă comună susținută luni, 29 septembrie 2025, la Casa Albă, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Într-o demonstrație de unitate transpartinică și internațională, Trump a dezvăluit un plan detaliat care, potrivit lui, este „dincolo de foarte aproape” de a fi acceptat de toate părțile, cu excepția grupării teroriste Hamas.

Miza este eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și transformarea Fâșiei Gaza într-o „zonă deradicalizată, liberă de teroare,” sub o nouă guvernanță internațională condusă chiar de președintele american.

Planul a obținut deja sprijinul deplin al Israelului și a pus o presiune fără precedent pe organizația teroristă palestiniană Hamas.

Președintele Trump a prezentat un plan structurat pe etape, menite să asigure o încetare imediată a ostilităților și o tranziție către o administrație civilă și reconstrucție.

Planul este „o propunere extrem de echitabilă" și vizează încheierea războiului imediat ce ambele părți o acceptă.

Prima și cea mai urgentă condiție este eliberarea ostaticilor. Trump a subliniat că, în termen de 72 de ore de la acceptarea publică a acordului de către Israel, toți ostaticii, atât cei în viață, cât și cei morți, vor fi returnați.

Această măsură ar marca o victorie umanitară crucială. Odată ce ostaticii sunt eliberați, Israelul va trece la eliberarea a 250 de prizonieri condamnați pe viață, plus 1.700 de locuitori din Gaza deținuți după 7 octombrie 2023, inclusiv toate femeile și copiii reținuți în acel context.

Planul abordează și rămășițele pământești: pentru fiecare rămășiță a unui ostatic israelian eliberată, Israelul va elibera rămășițele a 15 deținuți decedați din Gaza.

Pe frontul securității, Acordul prevede ca, la acceptare, forțele israeliene să se retragă la o linie stabilită, iar toate operațiunile militare, inclusiv bombardamentele aeriene și artileria, să fie suspendate.

Liniile de luptă vor rămâne înghețate până la îndeplinirea condițiilor de retragere completă, etapizată.

Viziunea lui Trump pentru Gaza post-război se concentrează pe demilitarizare și pe o schimbare radicală de administrație. Potrivit declarației, Gaza trebuie să devină „o zonă deradicalizată, liberă de teroare, care nu reprezintă o amenințare pentru vecinii săi”.

Un element cheie este soarta membrilor grupării teroriste Hamas. Cei care se angajează la coexistență pașnică și acceptă să-și dezafecteze armele vor primi amnistie.

Teroriștii Hamas care doresc să părăsească Gaza li se va oferi cale sigură către țările primitoare. Această prevedere a stârnit dezbateri intense, dar este esențială pentru a facilita tranziția.

Guvernanța Fâșiei Gaza va fi preluată de un comitet palestinian tehnocrat și apolitic, format din palestinieni calificați și experți internaționali. Acest comitet va fi responsabil cu administrarea zilnică a serviciilor publice și a municipalităților.

Supravegherea tranziției va fi asigurată de un nou organism internațional, numit „Board of Peace” (Consiliul Păcii), care va fi prezidat de Donald J. Trump.

Alți membri și șefi de stat vor fi anunțați ulterior, inclusiv fostul prim-ministru Tony Blair.

Acest consiliu va stabili cadrul și va gestiona finanțarea pentru reconstrucție până când Autoritatea Palestiniană (AP) va finaliza un program de reformă extins, permițându-i să preia controlul în mod „sigur și eficient”.

Odată ce Acordul este acceptat, ajutorul umanitar complet va fi trimis imediat în Fâșia Gaza. Cantitățile de ajutor vor fi în concordanță cu acordurile anterioare, vizând reabilitarea infrastructurii vitale (apă, electricitate, canalizare), a spitalelor și a brutăriilor, precum și intrarea echipamentelor necesare pentru îndepărtarea molozului și deschiderea drumurilor.

Un plan amplu de dezvoltare economică, denumit Planul de Dezvoltare Economică Trump, va fi creat pentru a „reconstrui și energiza Gaza”.

Acesta va implica un grup de experți care au contribuit la dezvoltarea unor „orașe-miracol moderne și prospere” din Orientul Mijlociu.

Se va stabili o zonă economică specială cu tarife preferențiale și rate de acces negociate cu țările participante.

În ceea ce privește populația, planul afirmă clar că „nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza”, iar cei care doresc să plece vor fi liberi să o facă și liberi să se întoarcă.

Obiectivul declarat este de a încuraja oamenii să rămână și să „le ofere oportunitatea de a construi o Gaza mai bună”.

Premierul Benjamin Netanyahu a exprimat un sprijin total pentru inițiativa lui Trump, descriind-o ca fiind aliniată perfect cu obiectivele de război ale Israelului.

În timpul conferinței, Netanyahu l-a elogiat pe Trump, declarând că este „cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă” și că „nici măcar nu este pe aproape” de oricine altcineva.

Netanyahu a afirmat că planul Trump realizează toate scopurile de război ale cabinetului său, conturând viziunea Israelului pentru „ziua de după” în Gaza:

Dezarmarea totală a teroriștilor Hamas.

Demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Returnarea ostaticilor.

Menținerea de către Israel a parametrilor de securitate în interiorul enclavei.

Stabilirea unei administrații civile pașnice.

Premierul a insistat pe faptul că Acordul Trump oferă o „cale realistă pentru Gaza”. Totuși, el a subliniat o rezervă cheie privind viitorul conducerii din Gaza: Autoritatea Palestiniană (AP) nu va avea niciun rol în Gaza până când nu va suferi transformări majore.

Trump, la rândul său, a confirmat că, în timpul discuțiilor lor private, Netanyahu și-a exprimat clar opoziția față de crearea unui stat palestinian – o declarație care contravine poziției tradiționale a multor parteneri internaționali și a Adunării Generale a ONU, pe care Trump a criticat-o pentru că „în mod nechibzuit” a recunoscut un stat palestinian săptămâna trecută.

Președintele Trump a insistat asupra faptului că eforturile de pace sunt la un punct de cotitură.

„Cel puțin suntem la minimum, foarte, foarte aproape. Și cred că suntem dincolo de foarte aproape”, a spus Trump reporterilor, mulțumindu-i lui Netanyahu pentru eforturile sale.

Trump a afirmat că are motive să creadă că propunerea va fi acceptată, deși a recunoscut posibilitatea ca teroriștii Hamas să o respingă. Mesajul său final a fost un apel direct și o amenințare la adresa grupării militante:

„Și dacă Hamas respinge Acordul, ceea ce este întotdeauna posibil, ei sunt singurii rămași. Toți ceilalți l-au acceptat, dar am sentimentul că vom avea un răspuns pozitiv” a spus Trump. „Dar dacă nu, după cum știi, Bibi, ai sprijinul nostru deplin pentru a face ceea ce trebuie”.

Acest angajament ferm de securitate din partea SUA, care va fi implicată direct în securitatea Israelului post-încetare a focului, oferă lui Netanyahu garanția necesară pentru a merge mai departe.

Președintele a încheiat prin a-i cere din nou grupării teroriste Hamas să accepte planul, reiterând că este o „propunere extrem de echitabilă”, care ar aduce pacea pe care o doresc israelienii și ar îmbunătăți viața multor palestinieni care au avut o „viață grea sub Hamas”.

Acordul Trump nu vizează doar Gaza, ci este conceput pentru a fi un catalizator pentru o pace mai largă în Orientul Mijlociu, implicând țările arabe.

Trump și-a exprimat optimismul că inclusiv Iranul va ajunge, într-o zi, să adere la Acordurile Abraham.

Cu toate acestea, opoziția fermă a lui Netanyahu față de un stat palestinian ridică întrebări serioase cu privire la viabilitatea pe termen lung a planului în ochii comunității internaționale, care susține în mare parte soluția celor două state.

În pofida acestor diferențe, Acordul oferă o foaie de parcurs concretă pentru eliberarea ostaticilor, demilitarizare și reconstrucție, stabilind totodată o nouă structură de guvernanță internațională fără precedent, condusă chiar de președintele american.

Succesul sau eșecul acestui plan depinde acum exclusiv de răspunsul final al Hamas.