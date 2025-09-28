Donald Trump anunță „o premieră” în negocierile de pace din Orientul Mijlociu

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică pe platforma sa Truth Social că urmează „ceva special, o premieră” în negocierile de pace din Orientul Mijlociu, cu o zi înaintea vizitei premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă.

„Avem o șansă reală să ajungem la ceva măreț în Orientul Mijlociu. Toată lumea este pregătită pentru ceva special, o premieră. Vom ajunge acolo”, a scris Trump.

Anterior, vineri, într-o discuție cu jurnaliști, președintele american a declarat că are „un acord” privind Fâșia Gaza, după ce a prezentat în cursul săptămânii un nou plan de pace mai multor țări arabe și musulmane, precum și lui Benjamin Netanyahu.

„Va fi un acord care va aduce înapoi ostaticii. Va fi un acord care va pune capăt războiului”, a spus Trump.

Potrivit unei surse diplomatice, planul american, alcătuit din 21 de puncte, prevede:

-o încetare permanentă a focului în Fâșia Gaza;

-eliberarea ostaticilor israelieni ținuți în enclavă;

-o retragere israeliană;

-o viitoare guvernare a Fâșiei Gaza fără Hamas.

Presa britanică notează că fostul premier britanic Tony Blair ar putea juca un rol important într-o eventuală autoritate de tranziție în Fâșia Gaza.

La tribuna Adunării Generale a ONU, vineri, Benjamin Netanyahu a criticat recunoașterea Palestinei ca stat de către aproximativ zece țări, printre care Franța, Regatul Unit, Canada și Australia, săptămâna trecută.

Netanyahu a afirmat că înființarea unui stat palestinian ar reprezenta o „sinucidere națională” a Israelului și a promis că va „termina treaba” împotriva Hamas „cât mai repede posibil” în Fâșia Gaza, devastată de aproape doi ani de război.

Un atac comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a provocat moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit datelor oficiale israeliene. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt ținute în continuare în enclavă, dintre care 25 sunt considerate moarte de armata israeliană.

Ofensiva israeliană de represalii în Fâșia Gaza s-a soldat cu 66.025 de morți, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătății al Guvernului Hamas, considerate fiabile de către ONU.