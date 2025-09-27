Hamas ar putea elibera ostaticii, conform planului Trump. Acord de principiu

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a acceptat „în principiu” un plan propus de preşedintele american Donald Trump care prevede eliberarea tuturor ostaticilor — atât a celor în viaţă, cât şi a celor decedaţi — iar un acord ar putea fi finalizat luni, într‑o întâlnire programată între preşedintele american şi premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează cotidianul israelian Haaretz.

Potrivit aceleiaşi surse, în Fâşia Gaza sunt ţinuţi 48 de ostatici, dintre care aproximativ 20 ar mai fi în viaţă.

Administraţia americană a prezentat iniţiativa, numită de oficiali „iniţiativă în 21 de puncte”, ţărilor arabe. Conform primelor informaţii publicate de CNN şi preluate de presa internaţională, planul cuprinde măsuri ce ar urma să fie implementate imediat după semnarea unui acord şi are ca obiectiv principal eliberarea rapidă a ostaticilor şi stabilizarea situaţiei din Fâşia Gaza.

Preşedintele Trump a declarat vineri că „s‑ar spune că va exista un acord privind Fâşia Gaza. Cred că este un acord care va aduce ostaticii acasă. Va fi un acord care va opri războiul. Va fi pace.” Declaraţia a fost făcută înaintea întâlnirii programate cu premierul Benjamin Netanyahu.

Conform relatărilor iniţiale, toţi ostaticii ar urma să fie eliberaţi în termen de două zile de la semnarea unui eventual acord. În contraprestaţie, Israelul ar urmări eliberarea în masă a unor deţinuţi palestinieni de drept comun aflaţi în închisorile din Israel, printre care ar fi şi aproximativ 100 de condamnaţi pe viaţă. Detaliile privind selecţia şi procedura pentru eliberarea deţinuţilor rămân, potrivit relatărilor, subiect de negociere.

Un oficial israelian de rang înalt citat de Haaretz a afirmat: „Avem o idee destul de bună de locul în care se află ostaticii”, fără a oferi alte precizări publice.

Planul propune o retragere treptată a forţelor armate israeliene din zonele vizate, înlocuirea iniţială a acestor forţe cu un dispozitiv de securitate arabo‑internaţional şi, pe termen mai lung, transferul responsabilităţii către Autoritatea Palestiniană. Documentul prevede, în paralel, dezarmarea Hamas şi părăsirea Fâşiei Gaza de către formaţiune, conform informaţiilor făcute publice.

Pe lângă măsurile militare şi de securitate, iniţiativa include şi prevederi umanitare şi economice: trimiterea de ajutor coordonat de Organizaţia Naţiunilor Unite şi lansarea unui plan de reconstrucţie pe o perioadă de cinci ani, finanţat de mai multe state musulmane.

Ca parte a pachetului negociat, Israelul ar urma să se angajeze să nu anexeze teritoriile Cisiordaniei şi Fâşiei Gaza. De asemenea, planul menţionează menţinerea neschimbată a statutului Moscheei Al‑Aqsa, considerată loc sfânt în islam, astfel încât să nu fie modificate condiţiile de acces sau administrare a sitului.