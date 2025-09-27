International

Trump, după ce fostul director FBI a fost pus sub acuzare: Să plătească prețul maxim

Trump, după ce fostul director FBI a fost pus sub acuzare: Să plătească prețul maximDonald Trump / sursa foto: captură video
Președintele SUA Donald Trump a continuat vineri să pună presiune pe Departamentul Justiției, la o zi după punerea sub acuzare a fostului director FBI, James Comey, pe care o ceruse public. „Cred că vor mai fi şi altele”, a spus acesta, potrivit AFP.

Trump: „Cred că vor mai fi și altele”

Fostul director al poliției federale, James Comey, în vârstă de 64 de ani, este acuzat de fals în declarații și de obstrucționarea justiției, acuzații legate de mărturia dată în fața Comisiei judiciare a Senatului în 2020.

„Cred că vor mai fi și altele”, a spus vineri Trump, reluând apelul către Departamentul Justiției să inițieze noi urmăriri penale împotriva unor persoane precum fostul director al CIA, John Brennan, și procurorul general al statului New York, Letitia James.

Înainte de punerea sub acuzare a lui James Comey, președintele american a exercitat deja presiuni publice asupra Departamentului Justiției, stârnind temeri în rândul opoziției democrate privind posibila încălcare a separării puterilor în stat, notează AFP.

Trump, despre Comey: Trebuie să „plătească preţul maxim”.

În 2020, James Comey a depus mărturie în fața Congresului despre ancheta FBI privind posibilele legături dintre Rusia și prima campanie prezidențială a lui Trump din 2016. Un an mai târziu, în 2017, a fost demis de președintele republican. Trump susține că James Comey a „mințit” în fața Congresului.

„Nu este o minciună complexă, este o minciună foarte simplă, dar importantă. Nu are nicio şansă să scape. Este un poliţist corupt şi a fost întotdeauna”, a scris vineri liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social, adâugând că Comey trebuie să „plătească preţul maxim”.

Reacția lui James Comey

James Comey a reacționat joi la anunțul punerii sale sub acuzare, printr-un videoclip publicat pe Instagram.

„Nu mi-e frică. Frica este arma tiranilor. Familia mea şi cu mine ştim de ani de zile ce înseamnă să te opui lui Donald Trump”, a spus acesta, adăugând că este nevinovat.

 

O postare distribuită de James Comey (@comey)

Departamentul Justiției a anunțat că James Comey riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Actualul director al FBI: Situația, o ipocrizie extremă

Actualul director al FBI, Kash Patel, a scris vineri pe X că „agenții FBI, specialiștii în informații și membrii personalului au condus ancheta asupra lui Comey și a altor persoane, iar ei au luat deciziile care se impuneau”.

El a adăugat că „acuzațiile complet false care atacă FBI-ul pentru politizarea aplicării legii provin de la aceeași presă falimentară care a vândut întregii lumi «RussiaGate»”, calificând situația drept „o ipocrizie extremă”.

