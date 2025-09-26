Fostul director FBI James Comey, pus sub acuzare pentru declarații false și obstrucționarea justiției

James Comey, fostul director al FBI, a fost inculpat de un mare juriu federal sub două capete de acuzare: obstrucționarea unei anchete a Congresului și declarații false în fața legislativului, potrivit Biroul Procurorului din Districtul Estic al Virginiei (U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia).

Procesul său va începe pe 9 octombrie, la tribunalul din Alexandria, Virginia. Cazul atrage atenția la nivel național, pentru că implică una dintre cele mai controversate figuri din perioada investigațiilor privind legăturile cu campania lui Donald Trump și Rusia.

„Nimeni nu este mai presus de lege”, a declarat procurorul general Pam Bondi.

Inculparea lui James Comey vine după o anchetă îndelungată, confirmată încă din luna iulie, care viza mărturia acestuia în Congres din 30 septembrie 2020.

Ancheta a vizat dacă el a mințit în legătură cu modul în care FBI a gestionat dosarul cunoscut drept „Crossfire Hurricane”, inițiat în 2016 pentru a investiga posibile contacte între echipa de campanie a lui Trump și oficiali ruși.

Conform actului de acuzare, Comey ar fi declarat în fals că nu a autorizat vreun angajat al FBI să furnizeze informații presei ca sursă anonimă.

Documentele instanței arată însă contrariul. În plus, fostul director FBI este acuzat că a obstrucționat o investigație a Congresului privind divulgarea unor informații clasificate.

Declarațiile autorităților americane au fost tranșante. „

Astăzi, Departamentul de Justiție demonstrează că toți cei care abuzează de putere vor răspunde pentru faptele lor”, a afirmat Pam Bondi, într-un mesaj postat pe platforma X.

Actualul director FBI, Kash Patel, a adăugat:

„Astăzi, biroul nostru a făcut un nou pas spre asumarea responsabilității totale. Prea mult timp, conducerea coruptă a subminat încrederea publică. Sub mandatul meu, ne confruntăm direct cu această problemă”

De partea cealaltă, James Comey a reacționat printr-o postare pe Instagram, susținându-și nevinovăția:

„Am știut de ani de zile că există costuri pentru a ne opune lui Donald Trump. Nu ne vom pleca genunchii. Am încredere în sistemul judiciar federal și sunt nevinovat. Haideți să avem un proces și să păstrăm credința.”

Dosarul deschis împotriva lui James Comey are implicații politice și instituționale majore.

Susținătorii președintelui Trump consideră inculparea drept o victorie simbolică, confirmată și de reacția acestuia pe rețeaua Truth Social:

„Unul dintre cei mai corupți oameni care au condus vreodată FBI a fost, în sfârșit, pus sub acuzare. Este începutul responsabilizării pentru crimele comise împotriva națiunii noastre.”

Cazul se înscrie într-un context mai larg, marcat de raportul procurorului special John Durham, care a criticat dur modul în care FBI a gestionat investigația „Russiagate”.

Potrivit raportului, agenția nu a luat în considerare avertismentele privind o posibilă manipulare politică înaintea alegerilor din 2016.

Analistii politici subliniază că procesul lui Comey ar putea influența și dezbaterea privind independența instituțiilor americane și riscul de politizare a justiției.