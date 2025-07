International Conspirația anti-Trump, noi dezvăluiri. Abuzuri incredibile în SUA







A existat un plan coordonat în interiorul administrației Obama de a lansa controversa cu privire la așa-zisa interferență Rusă în legătură cu campania lui Donald Trump din 2016, reiese dintr-un document pe care FBI intenționa să-l distrugă. Acest lucru s-a aflat după ce directorul FBI, Kash Patel, a găsit mii de documente sensibile din ancheta așa-zisei interferențe Trump-Rusia în „saci de ardere” într-o cameră secretă a Biroului. El a predat documentele președintelui Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley.

Patel a anunțat că a găsit documente sensibile legate de originile anchetei Trump-Rusia, îngropate în mai mulți „saci pentru ars” într-o cameră secretă din interiorul biroului. Surse familiare cu procedurile FBI au declarat pentru Fox News că sistemul „sacilor pentru ars” este folosit pentru a distruge documentele desemnate ca fiind clasificate.

Aceleași surse au declarat că unul dintre documentele găsite de oficialii FBI într-un sac de incendiat era anexa clasificată la raportul final al fostului procuror special John Durham, care include informațiile de bază pe care acesta le-a analizat.

Declasificarea anexei clasificate se face în strânsă coordonare între directorul CIA, John Ratcliffe, cel al FBI, Kash Patel, directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, procurorul general Pam Bondi și directorul interimar al Agenției Naționale de Securitate, William Hartman.

Anexa declasificată va fi transmisă președintelui Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley, care, în cele din urmă, va face public documentul.

Sursele au vorbit însă despre o parte din conținutul anexei clasificate - inclusiv faptul că comunitatea de informații a SUA avea surse străine credibile care indicau că FBI-ul ar juca un rol în răspândirea presupusei narațiuni de interferență Trump-Rusia - înainte ca FBI să lanseze controversata anchetă „Crossfire Hurricane”.

O sursă familiarizată cu conținutul anexei clasificate a declarat pentru Fox News că, deși este posibil să nu fi fost exact clar la momentul respectiv ce însemna colectarea de informații, retrospectiv, aceasta a prezis următoarea mișcare a FBI „cu o specificitate alarmantă”.

„În cele din urmă, publicarea anexei clasificate va oferi mai multă credibilitate afirmației că a existat un plan coordonat în interiorul guvernului SUA pentru a ajuta campania lui Hillary Clinton să stârnească controverse care să-l lege Trump de Rusia”, a declarat sursa, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile care nu au fost încă făcute publice.

„La doar câteva zile după ce au fost colectate aceste informații, FBI a lansat Crossfire Hurricane”, a spus sursa. „Este foarte greu de imaginat cum Brennan, Clapper și Comey vor putea să justifice acest lucru.”

Sursele au declarat că Patel și echipa sa au descoperit o facilitate de informații compartimentate sensibile (SCIF), nedezvăluită anterior, în sediul FBI.

Foștii directori FBI, Christopher Wray și James Comey, nu au răspuns unei cereri de comentarii din partea Fox News.

Într-un interviu din iunie cu gazda de podcast Joe Rogan, Patel a dezvăluit că a găsit o cameră plină de documente și hard disk-uri de computer „pe care nimeni nu le văzuse sau de care nu auzise vreodată”.

„Gândește-te doar la asta”, i-a spus Patel lui Rogan. „Eu, în calitate de director al FBI-ului, fostul «tip de la Russiagate», când am ajuns prima dată la birou, am găsit o cameră pe care Comey și alții au ascuns-o de lume în clădirea Hoover, plină de documente și hard disk-uri pe care nimeni nu le văzuse sau de care nu auzise vreodată. Am încuiat camera, am blocat accesul și am spus doar: «Nimeni nu va găsi vreodată locul acesta».”

Patel și echipa sa au analizat documentele, dintre care unele sunt legate de investigații sensibile, inclusiv ancheta inițială Trump-Rusia a FBI, cunoscută în cadrul biroului sub numele de „Crossfire Hurricane”.

Nu este clar ce acoperă în mod specific ultimele documente, dar sursele au declarat pentru Fox News că cea mai recentă descoperire a fost în urma unei solicitări de investigație din partea lui Grassley.

Patel i-a predat documentele lui Grassley, care a solicitat informații legate de ancheta lui Durham.

Acesta a fost numit după ce procurorul special de atunci, Robert Mueller, și-a finalizat ancheta de ani de zile privind originile anchetei Trump-Rusia - inclusiv abaterile din serviciile de informații din timpul și în urma alegerilor din 2016.

Sursele au declarat că echipa lui Grassley analizează acum informațiile subiacente, ca parte a activității sale de investigație. În ceea ce privește celelalte înregistrări, personalul lui Patel lucrează pentru a le preda Congresului, în urma solicitărilor de investigație formulate de comisiile de jurisdicție.

Kash Patel a jucat un rol esențial în dezlegarea complotului de lansare a narațiunii privitoare la interferența Rusiei în alegerile din 2016.

Anterior, el a fost anchetatorul șef în cadrul anchetei Congresului privind presupusa legătură dintre Trump și Rusia - descoperind suspiciuni de abuz asupra supravegherii guvernamentale, care au dus la numirea a doi procurori speciali: unul care a stabilit că nu a existat o astfel de interferență, Mueller, și un altul care a stabilit că întreaga premisă a investigației inițiale a FBI a fost falsă, Durham.

Patel a fost consilier senior și consilier pentru securitate națională în cadrul Comitetului Permanent Selectiv pentru Informații (HPSCI) al Camerei Reprezentanților pentru președintele de atunci, Devin Nunes.

În timp ce Mueller investiga, HPSCI și-a deschis propria anchetă privind presupusa relație dintre Trump și Rusia.

În iulie 2016, în timpul campaniei electorale extinse, FBI a lansat o anchetă pentru a stabili dacă membrii campaniei Trump colaborau cu Rusia pentru a influența rezultatul alegerilor. Acea anchetă, realizată în cadrul Biroului, a fost cunoscută sub numele de „Crossfire Hurricane”.

Până în ianuarie 2017, Comey îl notificase pe Trump despre un dosar, cunoscut sub numele de „dosarul Steele”, care conținea acuzații neverificate despre presupusa coordonare a lui Trump cu guvernul rus, un document cheie care a determinat deschiderea anchetei.

Dosarul a fost întocmit de Christopher Steele, un fost ofițer de informații britanic, și a fost comandat de Fusion GPS. Campania prezidențială a lui Hillary Clinton a angajat Fusion GPS în timpul ciclului electoral din 2016.

În cele din urmă, s-a stabilit că dosarul a fost finanțat de campania Clinton și de Comitetul Național Democrat (DNC) prin intermediul firmei de avocatură Perkins Coie.

Trump l-a concediat pe Comey în mai 2017. Câteva zile mai târziu, Mueller a fost numit procuror special pentru a prelua ancheta Crossfire Hurricane și a investiga dacă membrii campaniei Trump au colaborat cu Rusia pentru a influența ciclul electoral din 2016.

În timp ce Mueller investiga, HPSCI și-a deschis propria anchetă privind presupusa coluziune Trump-Rusia.

Patel, în calitate de anchetator șef al lui Nunes, descoperise până în februarie 2018 abuzuri pe scară largă legate de supravegherea guvernamentală, inclusiv supravegherea necorespunzătoare a fostului consilier al campaniei Trump, Carter Page.

„În timp ce majoritatea membrilor Congresului erau gata să ignore abuzurile fără precedent ale drepturilor civile împotriva campaniei Trump și a mea, pregătirea lui Kash Patel ca avocat public de top l-a transformat în avocatul perfect pentru expunerea unuia dintre cele mai mari scandaluri de interferență electorală din toate timpurile”, a declarat Page pentru Fox News.

Patel a fost o parte integrantă a creării unui memoriu publicat de președintele de atunci, Nunes, în februarie 2018, care detalia supravegherea lui Page de către Departamentul de Justiție și FBI în temeiul Legii de Supraveghere a Informațiilor Străine.

Nunes și Patel au dezvăluit că infamul dosar anti-Trump, finanțat de Democrați, „a format o parte esențială” a cererii de spionare a lui Page.

Memorandumul făcea referire la mărturia cu ușile închise a fostului director adjunct al FBI, Andrew McCabe, care a spus că „nu s-ar fi solicitat niciun mandat de supraveghere” de la instanța FISA „fără informațiile din dosarul Steele”.

Cu toate acestea, atunci când a solicitat mandatul FISA, FBI a omis originile dosarului, în special finanțarea acestuia de către Hillary Clinton, care a fost adversarul prezidențial al lui Trump din 2016.

Memorandumul menționa, de asemenea, că Steele, care lucra ca informator FBI, a fost în cele din urmă exclus din birou pentru ceea ce FBI a descris ca fiind cea mai gravă încălcare, „o dezvăluire neautorizată către mass-media a relației sale cu FBI”.

Memorandumul menționa că FBI și Departamentul de Justiție au obținut „un mandat FISA inițial” care îl viza pe Page și trei reînnoiri FISA de la Curtea de Supraveghere a Informațiilor Externe. Legea prevedea ca la fiecare 90 de zile un ordin FISA privind un cetățean american „să fie revizuit”.

Memorandumul a dezvăluit că Comey a semnat trei cereri FISA pentru Page, în timp ce McCabe, fostul procuror general adjunct Rod Rosenstein, fostul procuror general adjunct Sally Yates și fostul procuror general adjunct interimar Dana Boente au semnat cel puțin una.

Memorandumul a fost criticat pe larg de extrema stângă americană, dar până la urmă s-a dovedit corect.

„Kash a jucat un rol esențial în demascarea farsei privind interferența Rusiei și în găsirea de dovezi ale abuzurilor guvernamentale, în ciuda încercărilor constante ale FBI și Departamentului de Justiție de a ne bloca ancheta”, a declarat Nunes - care acum conduce site-ul Truth Social al lui Trump - pentru Fox News, la începutul anului 2025.

Inspectorul general al Departamentului de Justiție, Michael Horowitz, a analizat memorandumul și a confirmat că dosarul a servit drept bază pentru controversatele mandate FISA obținute împotriva lui Page.

„Federalii l-au spionat pe Kash în timpul anchetei și au desfășurat război informațional împotriva lui, dar Kash a ajutat oricum la demascarea lor”, a declarat Nunes pentru Fox News.

Nunes se referea la Departamentul de Justiție în noiembrie 2017, folosind citații ale marelui juriu pentru a obține în secret datele personale de e-mail și telefon ale lui Patel și ale unui alt membru al personalului lui Nunes din cadrul HPSCI, în timp ce investigau abuzurile FBI și ancheta privind Rusia.

Între timp, Patel, care ocupă acum funcția de director al FBI, a deschis o anchetă penală împotriva directorului CIA de atunci, John Brennan, după ce a primit o sesizare penală de la Ratcliffe; și a deschis o anchetă penală împotriva lui Comey.

În ceea ce privește echipa lui Grassley, se așteaptă ca acesta să publice o versiune declasificată a anexei la raportul final al lui Durham, care include informațiile subiacente pe care le-a analizat. Informațiile au fost anterior clasificate.