Trump cere acțiune imediată. Punerea sub acuzare a Letitiei James devine prioritate

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a lansat un nou atac public, cerând în mod explicit ca procurorul general Pam Bondi să dispună punerea sub acuzare a procurorului general al statului New York, Letitia James.

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Trump a reclamat lipsa de acțiune din partea Departamentului de Justiție și a insistat că reputația Americii este pusă în pericol de întârzierea măsurilor împotriva adversarilor săi politici.

„Pam: am revizuit peste 30 de declarații și postări care spun, în esență, ‘aceeași poveste ca data trecută, doar vorbe, fără acțiune. Nimic nu se face. Ce se întâmplă cu Comey, Adam “Shifty” Schiff, Leditia??? Ei sunt vinovați până în măduva oaselor, dar nu se ia nicio măsură’”, a scris Trump.

El a continuat cu un ton și mai apăsat:

„Nu mai putem amâna, ne distruge reputația și credibilitatea. M-au pus sub acuzare de cinci ori, peste nimic. Justiția trebuie să fie făcută acum!!!”

Mesajul este interpretat ca una dintre cele mai clare directive ale lui Trump către Departamentul de Justiție, în cadrul campaniei sale de represalii împotriva celor pe care îi consideră responsabili de problemele sale juridice.

Postarea a venit la scurt timp după ce Erik Siebert, numit de Trump ca procuror interimar pentru Districtul Estic al Virginiei, a fost forțat să plece pentru că nu a reușit să aducă acuzații împotriva Letitiei James.

Districtul deschisese o investigație asupra lui James în urma unor acuzații de fraudă ipotecară, formulate pe baza documentelor furnizate de Bill Pulte, directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor și apropiat al lui Trump.

Totuși, ancheta nu a reușit până acum să demonstreze că James a acționat cu intenție frauduloasă.

Demisia lui Siebert a venit pe fondul criticilor din partea oficialilor administrației Trump, care îl presau să acționeze împotriva lui James și a altor figuri cheie, precum fostul director FBI James Comey și senatorul Adam Schiff.

În plus, Trump a acuzat-o pe Pam Bondi că a sprijinit menținerea lui Siebert în funcție, deși acesta ar fi fost, potrivit lui, „un republican slab și susținut de democrați”.

„Am fost la un pas de a numi un procuror susținut de democrați, cu un trecut republican slab. Un RINO trezit, care nu și-ar fi făcut niciodată treaba”, a afirmat Trump.

El a adăugat:

„A mințit presa și a spus că a demisionat și că nu aveam caz. Nu, l-am concediat, și avem un CAZ PUTERNIC, iar mulți avocați și experți juridici spun același lucru.”

Într-o postare ulterioară, Trump a anunțat că intenționează să o nominalizeze pe Lindsey Halligan, una dintre fostele sale avocate personale, pentru a-l înlocui pe Siebert.

În prezent, Mary Cleary, o avocată conservatoare controversată, a preluat interimatul la conducerea biroului din Virginia.

Trump și-a făcut un obiectiv politic din a o înfrunta pe Letitia James, după ce aceasta a câștigat un proces civil care a dus la o condamnare de milioane de dolari împotriva Organizației Trump.

Situația actuală reflectă o deteriorare vizibilă a tradiției de independență a procurorilor federali și ridică întrebări majore despre separația dintre putere și justiție în SUA.