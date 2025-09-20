Tânărul care voia să-l omoare pe Brett Kavanaugh e transgender

Tânărul care voia să-l omoare pe judecătorul de la Curtea Supremă a SUA Brett Kavanaugh, pentru care procurorul general a cerut o pedeapsă de cel puțin 30 de ani de închisoare, este transgender, potrivit declarației avocatului său. Motivele tentativelor de asasinat este unul ideologic, atentatorul fiind nemulțumit de pozițiile unor judecători ai Curții Supreme cu privire la avort, căsătoriile între persoane de același sex și dreptul de a purta arme.

Este vorba despre Nicholas John Roske, acum în vârstă de 29 de ani, care în 2022 a încercat să-l ucidă pe judecătorul Brett Kavanaugh în casa sa din Maryland.

Acum, avocații publici desemnați în cazul Roske, James Wyda, Andrew Szekely și Ellie Marranzini, au indicat într-un document depus la instanță că se vor referi la clientul lor cu pronume feminine în semn de „respect”, cu toate că Nicholas John Roske nu a depus nicio cerere legală pentru a schimba acest lucru.

Avocații publici au mai spus că Roske, care a pledat vinovat în aprilie pentru tentativa de asasinat asupra judecătorului Curții Supreme Brett Kavanaugh, va fi de acum înainte numită „Sophie”.

În același timp, procurorii au folosit, în instanță, numele legal al acuzatului, cel de Nicholas John Roske.

În documentul depus vineri la instanță, procurorii au numit acțiunile lui Roske drept „înfiorătoare” și au spus că tentativa de a-l asasina pe Kavanaugh a fost „metodic planificată”.

„Obiectivul inculpatului - de a viza și ucide judecători pentru a încerca să modifice hotărârea unei instanțe - este o formă abominabilă de terorism și lovește în esența Constituției Statelor Unite și a sistemului nostru de guvernare prescris”, a scris procurorul american pentru statul Maryland, Kelly Hayes.

„Niciun funcționar judiciar sau judecătoresc, sau familia acestuia, nu ar trebui să trăiască sub frica și presiunea psihică de a fi împușcat mortal, în orice zi, la orice oră din zi sau din noapte, pe baza vreunei decizii judecătorești pe care au luat-o”, au adăugat procurorii.

Iar procurorul general Pam Bondi a emis o declarație cu privire la propunerea guvernului de condamnare. „Această tentativă de asasinat împotriva vieții unui judecător al Curții Supreme a fost un atac asupra întregului sistem judiciar care nu poate rămâne nepedepsit”, a spus ea.

Procurorii arată că Roske a recunoscut că a vrut să ucidă până la trei judecători ai Curții Supreme, iar dovezile mai arată că a cercetat un total de patru judecători. Niciunul dintre judecători nu a fost numit în noul dosar, dar Brett Kavanaugh este cunoscut publicului ca fiind principala țintă a lui Roske.

Cu toate acestea, procurorii au declarat că acțiunile lui Roske „au dus la” o varietate de alte amenințări la adresa judecătorilor. La începutul acestui an, au declarat procurorii, Kavanaugh „a primit o scrisoare în care se invoca numele lui Roske și se făcea referire la un foc de armă în capul judecătorului asociat, exprimând faptul că acesta ar trebui să «moară»”.

Avocații apărării solicită o pedeapsă de doar opt ani pentru Roske, despre care spun că suferă de mult timp de probleme de sănătate mintală și a acționat „în mod necaracteristic” în tentativa de asasinat, în parte din cauza efectelor medicamentelor pe care le lua la momentul respectiv.

Avocații lui Roske au mai spus că acesta s-a confruntat cu dificultăți legate de identitatea sa de gen, ceea ce a contribuit la problemele sale de sănătate mintală.

„Ea le-a mărturisit surorii sale și celor mai apropiați prieteni că este trans la sfârșitul anului 2020 și începutul anului 2021”, au scris apărătorul federal James Wyda.

Într-o scrisoare de mână, nedatată, depusă vineri la instanță, Roske le-a cerut scuze lui Kavanaugh și familiei sale. „I-am făcut să treacă printr-o experiență chinuitoare și pentru asta îmi pare sincer rău”, a scris Roske. „Sunt foarte bucuroasă că nu am continuat. Îmi pare rău, de asemenea, că am contribuit la o tendință de violență politică”.

Judecătoarea districtuală americană Deborah Boardman, numită de Biden, cu sediul în Greenbelt, Maryland, urmează să-l condamne pe Nicholas John Roske pe 3 octombrie.

Roske a fost arestat în dimineața zilei de 8 iunie 2022, în fața casei lui Brett Kavanaugh. Atentatorul zburase din California cu câteva ore înainte și avea asupra sa o geantă conținând o armă Glock, muniție, un cuțit, un ciocan, bandă adezivă, coliere de imobilizare și diverse unelte specifice spărgătorilor.

Nicholas John Roske a declarat că l-a vizat pe Kavanaugh din cauza faptului că susținea poziții contrare ideologiei de extremă stânga „woke”, precum un proiect de opinie al Curții Supreme despre care credea că ar anula dreptul la avort stabilit în 1973 în cazul Roe v. Wade. Procurorii au declarat anterior că Roske le-a spus anchetatorilor că este supărat de decizia privind avortul și de deciziile Curții Supreme care mențin dreptul de a purta arme.

Însă o postare online evidențiată de procurori a indicat că Roske spunea, de asemenea, că este îngrijorată că decizia instanței din 2015, care a constatat un drept constituțional federal la căsătoria între persoane de același sex, ar putea fi în pericol.

„Gândul că Roe v. Wade și căsătoria între persoane de același sex vor fi abrogate mă înfurie”, se arăta în postarea de pe un cont de Discord, Sophie42#6535, despre care anchetatorii spun că îi aparținea lui Roske.