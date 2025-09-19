Tragedie aviatică în SUA. A murit un muzician celebru, laureat Grammy

Tragedie aviatică în SUA. Compozitorul Brett James, în vârstă de 57 de ani, câștigător al premiului Grammy, se numără printre cei trei morți în urma unui accidentul aviatic petrecut în Carolina de Nord, potrivit WTVF.

Brett James, în vârstă de 57 de ani, era una dintre cele trei persoane aflate la bordul unui avion Cirrus SR22T cu un singur motor, care decolase de pe Aeroportul John C. Tune din Nashville, înainte de a se prăbuși într-un câmp deschis lângă Școala Elementară Iotla Valley din Franklin, Carolina de Nord.

Toți ocupanții aparatului de zbor au murit pe loc din cauza imactului cu solul.

Școala este situată lângă Aeroportul din Comitatul Macon și este înconjurată de câmpuri.

Niciun elev sau membru al personalului școlii nu a fost rănit în accident.

Compozitorul de muzică country Brett James, câștigător al premiului Grammy, cunoscut mai ales pentru că a scris piesa „Jesus Take the Wheel” a lui Carrie Underwood, a murit în accident.

James a fost unul dintre cei mai renumiți compozitori de muzică country din anii 2000 și începutul anilor 2010, compunând piesele „Bottoms Up” de Brantley Gilbert, „Summer Nights” de Rascal Flatts și diverse melodii pentru Bon Jovi, Kenny Chesney, Jason Aldean, Tim McGraw și Underwood.

A scris un total de 27 de hituri numărul unu la radioul country.

Piesa lui Underwood, „Jesus Take The Wheel”, a câștigat premiul pentru cea mai bună melodie country la cea de-a 49-a ediție a Premiilor Grammy din 2007. Piesa a fost nominalizată și la categoria Cântecul Anului.

James, care a fost inclus în Nashville Songwriters Hall of Fame în 2020, a scris și hitul de succes din 2013 al lui Dierks Bentley, „I Hold On”.

Bentley a deplâns moartea lui James joi seară, descriindu-l pe compozitorul născut în Missouri drept „o adevărată legendă”.

„Odihnește-te în pace, prietene”, a spus Bentley. Un adevărat elev. Un coleg aviator. Unul dintre cei mai buni cântăreți-compozitori din orașul nostru... o adevărată legendă.”

Bentley i-a atribuit lui James meritul de a fi rafinat conceptul piesei, care a fost scrisă în urma morții tatălui superstarului country.

„I-am adus lui Brett câteva idei schițate de versuri din „I Hold On” după ce a murit tatăl meu, iar el pur și simplu și-a făcut treaba. Refrenul e în întregime al lui. Când cânt melodia asta live, mă gândesc mereu la tatăl meu, dar mă gândesc și la ziua în care am scris-o. El pur și simplu a înțeles-o, s-a afundat în ea. A fost una dintre primele dăți când am scris și am decis să transmit cea mai semnificativă și necesară idee a unei melodii pe care o aveam despre el, pentru că am simțit că Dumnezeu îmi spunea să fac asta. Prietenia noastră și melodia aceea mi-au schimbat viața. Mă rog pentru familia lui”, a spus Bentley.