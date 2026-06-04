Prințesa de Wales, Catherine, a participat miercuri la recepția care a marcat 125 de ani de activitate ai Cancer Research UK, alegând o ținută care a atras atenția nu doar prin design, ci și prin simbolistica asociată evenimentului, potrivit Daily Express.

Apariția publică a avut loc în contextul revenirii treptate a prințesei la agenda oficială, după ce aceasta a anunțat în urmă cu un an că urmează tratament pentru cancer și ulterior a confirmat că boala se află în remisie.

Evenimentul a fost dedicat organizației care finanțează cercetarea oncologică și dezvoltarea de noi tratamente împotriva cancerului.

Pentru recepția aniversară, Catherine, în vârstă de 44 de ani, a purtat o rochie roșie creată de casa de modă Rodarte, evaluată la aproximativ 1.500 de lire sterline.

Ținuta a inclus mâneci trei sferturi, guler alb contrastant, manșete albe și o curea care evidenția talia. De la distanță, imprimeul părea alcătuit din buline albe clasice. Observată mai atent, rochia dezvăluia însă un detaliu diferit: micile elemente grafice erau, de fapt, inimioare.

Acest detaliu a fost remarcat de presa britanică drept un posibil omagiu adus organizației și persoanelor afectate de cancer, în contextul în care evenimentul a fost dedicat progreselor realizate în cercetarea oncologică.

În ultimele luni, garderoba Prințesei de Wales a fost caracterizată de alegeri vestimentare mai sobre și mai formale. După perioada în care s-a retras din viața publică pentru tratament și recuperare, Catherine a apărut frecvent în costume structurate și ținute cu linii simple.

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Apariția de la recepția Cancer Research UK a marcat o schimbare vizibilă de stil, prin utilizarea unei culori puternice și a unui imprimeu cu încărcătură simbolică.

Evenimentul a avut o semnificație aparte și prin prisma experienței personale a prințesei. Catherine a vorbit public în ultimele luni despre parcursul său medical și despre importanța cercetării în domeniul cancerului, subiect aflat în centrul activității organizației sărbătorite.

Cancer Research UK este una dintre cele mai importante organizații caritabile dedicate cercetării cancerului la nivel mondial.

Instituția finanțează proiecte științifice, studii clinice și programe de prevenție care au contribuit la dezvoltarea unor tratamente utilizate în prezent în numeroase țări.

Recepția aniversară a marcat 125 de ani de activitate ai organizației și a reunit reprezentanți ai mediului științific, susținători ai cercetării medicale și membri ai Familiei Regale britanice.