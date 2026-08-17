Consumul de energie electrică al populației s-a redus cu 11,8% în perioada ianuarie-iunie 2026 față de primele șase luni ale anului trecut, arată datele provizorii publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). În același interval, producția internă de energie a scăzut cu 2,6%, în timp ce exporturile de electricitate au avansat cu peste 11%.

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, resursele de energie primară ale României au fost cu 4,1% mai mici decât în primul semestru din 2025. În schimb, în cazul energiei electrice, resursele disponibile au crescut cu 1,1%.

Principalele resurse de energie primară au însumat 15,502 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 656.400 tep comparativ cu intervalul corespunzător din 2025.

Producția internă a ajuns la 7,929 milioane tep, cu 215.200 tep mai puțin decât în primele șase luni ale anului trecut, ceea ce reprezintă o reducere de 2,6%. Și importurile au înregistrat o scădere. Acestea au totalizat 7,572 milioane tep, cu 441.200 tep, respectiv 5,5%, sub nivelul consemnat în perioada ianuarie-iunie 2025, potrivit datelor INS.

În ceea ce privește energia electrică, resursele disponibile au însumat 34,691 miliarde kWh, cu 369 milioane kWh peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluția producției de energie electrică a fost diferită în funcție de sursă. Termocentralele au produs 7,680 miliarde kWh, cu 485,2 milioane kWh, respectiv 5,9%, mai puțin decât în primul semestru din 2025.

În cazul hidrocentralelor, producția a crescut cu 17,9% și a ajuns la 7,489 miliarde kWh. Diferența față de primele șase luni ale anului trecut a fost de 1,136 miliarde kWh. Producția centralelor nuclearo-electrice s-a redus la 4,530 miliarde kWh, cu 598,6 milioane kWh, echivalentul unei scăderi de 11,7% față de perioada similară din 2025.

Centralele electrice eoliene au produs 3,273 miliarde kWh în prima jumătate a anului, cu 268,9 milioane kWh, respectiv 9%, mai mult decât în intervalul ianuarie-iunie 2025.

Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată în sectorul fotovoltaic. Instalațiile solare au generat 3,259 miliarde kWh, cu 965,3 milioane kWh peste nivelul din primul semestru al anului trecut. Avansul a fost de 42,1%.

Deși resursele de energie electrică au crescut, consumul final a înregistrat o scădere. În primele șase luni din 2026, acesta a ajuns la 24,113 miliarde kWh, cu 3,3% mai puțin față de aceeași perioadă din 2025.

Cea mai mare reducere a fost înregistrată la nivelul populației. Consumul de energie electrică al gospodăriilor a scăzut cu 11,8%.

În economie, consumul final s-a redus cu 0,6%, iar în cazul iluminatului public datele INS indică un declin de 4,6%.

România a exportat mai multă energie electrică în prima jumătate a anului. Exporturileau crescut cu 789,2 milioane kWh, respectiv 11,4%, până la un total de 7,691 miliarde kWh.

Totodată, consumul propriu tehnologic din rețele și stații a ajuns la 2,887 miliarde kWh. Nivelul este cu 405,8 milioane kWh, respectiv 16,4%, mai mare decât cel înregistrat în perioada corespunzătoare din 2025.