Câtă energie electrică au consumat românii și cât a exportat România în 2026
- Bianca Ion
- 17 august 2026, 22:36
Consumul de energie electrică al populației s-a redus cu 11,8% în perioada ianuarie-iunie 2026 față de primele șase luni ale anului trecut, arată datele provizorii publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). În același interval, producția internă de energie a scăzut cu 2,6%, în timp ce exporturile de electricitate au avansat cu peste 11%.
În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, resursele de energie primară ale României au fost cu 4,1% mai mici decât în primul semestru din 2025. În schimb, în cazul energiei electrice, resursele disponibile au crescut cu 1,1%.
Producția internă și importurile de energie, sub nivelul de anul trecut
Principalele resurse de energie primară au însumat 15,502 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 656.400 tep comparativ cu intervalul corespunzător din 2025.
Producția internă a ajuns la 7,929 milioane tep, cu 215.200 tep mai puțin decât în primele șase luni ale anului trecut, ceea ce reprezintă o reducere de 2,6%. Și importurile au înregistrat o scădere. Acestea au totalizat 7,572 milioane tep, cu 441.200 tep, respectiv 5,5%, sub nivelul consemnat în perioada ianuarie-iunie 2025, potrivit datelor INS.
În ceea ce privește energia electrică, resursele disponibile au însumat 34,691 miliarde kWh, cu 369 milioane kWh peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.
Producția solară a crescut cu peste 42%
Evoluția producției de energie electrică a fost diferită în funcție de sursă. Termocentralele au produs 7,680 miliarde kWh, cu 485,2 milioane kWh, respectiv 5,9%, mai puțin decât în primul semestru din 2025.
În cazul hidrocentralelor, producția a crescut cu 17,9% și a ajuns la 7,489 miliarde kWh. Diferența față de primele șase luni ale anului trecut a fost de 1,136 miliarde kWh. Producția centralelor nuclearo-electrice s-a redus la 4,530 miliarde kWh, cu 598,6 milioane kWh, echivalentul unei scăderi de 11,7% față de perioada similară din 2025.
Centralele electrice eoliene au produs 3,273 miliarde kWh în prima jumătate a anului, cu 268,9 milioane kWh, respectiv 9%, mai mult decât în intervalul ianuarie-iunie 2025.
Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată în sectorul fotovoltaic. Instalațiile solare au generat 3,259 miliarde kWh, cu 965,3 milioane kWh peste nivelul din primul semestru al anului trecut. Avansul a fost de 42,1%.
Consumul de electricitate al populației s-a redus cu 11,8%
Deși resursele de energie electrică au crescut, consumul final a înregistrat o scădere. În primele șase luni din 2026, acesta a ajuns la 24,113 miliarde kWh, cu 3,3% mai puțin față de aceeași perioadă din 2025.
Cea mai mare reducere a fost înregistrată la nivelul populației. Consumul de energie electrică al gospodăriilor a scăzut cu 11,8%.
În economie, consumul final s-a redus cu 0,6%, iar în cazul iluminatului public datele INS indică un declin de 4,6%.
Exporturile de energie electrică au urcat cu 11,4%
România a exportat mai multă energie electrică în prima jumătate a anului. Exporturileau crescut cu 789,2 milioane kWh, respectiv 11,4%, până la un total de 7,691 miliarde kWh.
Totodată, consumul propriu tehnologic din rețele și stații a ajuns la 2,887 miliarde kWh. Nivelul este cu 405,8 milioane kWh, respectiv 16,4%, mai mare decât cel înregistrat în perioada corespunzătoare din 2025.