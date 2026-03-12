Exporturile și importurile României au scăzut în ianuarie 2026, anunță INS

Exporturile României au scăzut cu 4,7%, iar importurile cu 7,7% în ianuarie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Deficitul balanței comerciale a înregistrat o reducere de 15,5%, conform Institutului Național de Statistică (INS).

Institutul Național de Statistică (INS) a raportat joi că în luna ianuarie 2026 exporturile FOB ale României au totalizat 6.903,1 milioane euro. Față de ianuarie 2025, acestea au înregistrat o scădere de 4,7%.

“În luna ianuarie 2026, exporturile FOB au însumat 6.903,1 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 9.228,6 milioane euro. Față de luna ianuarie 2025, exporturile din luna ianuarie 2026 au scăzut cu 4,7%, iar importurile au scăzut cu 7,7%”, a transmis INS.

Așa cum se poate observa, importurile au scăzut mai mult decât exporturile. Această evoluție a contribuit la diminuarea deficitului balanței comerciale.

Prețul FOB (Free on Board / Liber la bord) reprezintă valoarea bunului la frontiera țării exportatoare. Acesta include costul bunului, cheltuielile de transport până la punctul de încărcare și toate taxele necesare pentru ca marfa să fie urcată la bordul navei.

Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight / Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă valoarea bunului la frontiera țării importatoare și cuprinde toate elementele prețului FOB, la care se adaugă costul transportului internațional și al asigurării bunului pe durata transportului.

Deficitul comercial în luna ianuarie 2026 a fost de 2.325,5 milioane euro, mai mic cu 425,1 milioane euro, adică o reducere de 15,5% față de ianuarie 2025.

Această scădere reflectă faptul că diminuarea importurilor a fost mai accentuată decât cea a exporturilor.

În structura schimburilor comerciale, mașinile și echipamentele de transport continuă să dețină cele mai importante ponderi, reprezentând 45,3% din exporturi și 35,5% din importuri.

Alte produse manufacturate au avut o pondere similară la export și import, de 27,8%, respectiv 27,9%.

În luna ianuarie 2026, România a înregistrat exporturi intra-UE27 de 5.040,5 milioane euro și importuri de 6.672,4 milioane euro. Acestea reprezintă 73,0% din totalul exporturilor și 72,3% din totalul importurilor.

Schimburile comerciale cu țările din afara UE27 au însumat 1.862,6 milioane euro la export și 2.556,2 milioane euro la import, echivalentul a 27,0% din total exporturi şi 27,7% din total importuri.