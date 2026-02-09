Exporturile și importurile României, în creștere în 2025. Ce arată datele INS despre deficitul comercial
- Bianca Ion
- 9 februarie 2026, 13:31
Exporturile României au înregistrat o creștere de 4,2% în anul 2025, ajungând la 96,607 miliarde euro, în timp ce importurile au avansat cu 2,6%, până la 129,35 miliarde euro, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.
Cifrele pentru exporturi și importuri comunicate de INS
„În anul 2025, exporturile FOB au însumat 96,607 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 129,35 miliarde euro. În anul 2025, exporturile au crescut cu 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu anul 2024. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în anul 2025 a fost de 32,743 miliarde euro, mai mic cu 673 milioane euro (-2%) decât cel înregistrat în anul 2024”, arată datele INS.
În luna decembrie 2025, exporturile FOB au totalizat 7,196 miliarde euro, iar importurile CIF au ajuns la 9,883 miliarde euro, ceea ce a generat un deficit comercial de 2,687 miliarde euro. Comparativ cu decembrie 2024, exporturile din ultima lună a anului 2025 au crescut cu 9,4%, în timp ce importurile au scăzut cu 0,4%.
Structura schimburilor comerciale, potrivit INS
În anul 2025, cele mai importante ponderi în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupele de produse mașini și echipamente de transport, cu 46,6% la export și 36,8% la import, precum și de alte produse manufacturate, care au reprezentat 26,6% din exporturi și 28,1% din importuri.
Comerțul intra-UE și extra-UE
În anul 2025, comerțul intracomunitar al României cu statele din UE27 a continuat să aibă o pondere covârșitoare în totalul schimburilor externe de bunuri. Valoarea expedierilor către piața europeană a atins aproape 68,914 miliarde de euro, în timp ce introducerile de bunuri din UE au ajuns la 93,244 miliarde de euro. Aceste fluxuri au reprezentat 71,3% din totalul exporturilor și 72,1% din totalul importurilor, confirmând dependența economiei românești de lanțurile comerciale și industriale europene.
În paralel, schimburile de bunuri realizate în afara spațiului comunitar au avut o pondere mai redusă, dar semnificativă. Potrivit datelor oficiale, exporturile extra-UE s-au situat la 27,694 miliarde de euro, iar importurile la 36,107 miliarde de euro, ceea ce înseamnă 28,7% din totalul exporturilor și 27,9% din totalul importurilor. Această structură arată că, deși Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial, relațiile economice cu piețele din afara UE continuă să joace un rol important în echilibrul comercial al României.
În statisticile de comerț exterior, valorile sunt exprimate folosind concepte standardizate la nivel internațional. Prețul FOB (Free on Board – Liber la bord) reflectă valoarea bunurilor la frontiera țării exportatoare și include costul produsului, transportul intern până la punctul de îmbarcare și taxele aferente încărcării. În schimb, prețul CIF (Cost, Insurance, Freight – Cost, Asigurare, Navlu) indică valoarea bunurilor la frontiera țării importatoare, cuprinzând atât elementele FOB, cât și costurile de transport internațional și asigurare, oferind astfel o imagine completă asupra cheltuielilor totale de import.
