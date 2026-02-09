Exporturile și importurile României, în creștere în 2025. Ce arată datele INS despre deficitul comercial

Exporturile României au înregistrat o creștere de 4,2% în anul 2025, ajungând la 96,607 miliarde euro, în timp ce importurile au avansat cu 2,6%, până la 129,35 miliarde euro, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

„În anul 2025, exporturile FOB au însumat 96,607 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 129,35 miliarde euro. În anul 2025, exporturile au crescut cu 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu anul 2024. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în anul 2025 a fost de 32,743 miliarde euro, mai mic cu 673 milioane euro (-2%) decât cel înregistrat în anul 2024”, arată datele INS.

În luna decembrie 2025, exporturile FOB au totalizat 7,196 miliarde euro, iar importurile CIF au ajuns la 9,883 miliarde euro, ceea ce a generat un deficit comercial de 2,687 miliarde euro. Comparativ cu decembrie 2024, exporturile din ultima lună a anului 2025 au crescut cu 9,4%, în timp ce importurile au scăzut cu 0,4%.

În anul 2025, cele mai importante ponderi în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupele de produse mașini și echipamente de transport, cu 46,6% la export și 36,8% la import, precum și de alte produse manufacturate, care au reprezentat 26,6% din exporturi și 28,1% din importuri.