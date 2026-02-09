Marile rafinării din India suspendă comenzile de petrol rusesc din martie, pentru a-i face pe plac lui Trump

Rafinăriile din India evită achizițiile de petrol rusesc pentru livrări programate în luna aprilie și este de așteptat ca această prudență să se mențină și pe termen mai lung, potrivit unor surse din industrie și din zona comerțului energetic, potrivit Reuters.

Decizia vine într-un moment sensibil pentru relațiile comerciale dintre New Delhi și Washington, în condițiile în care cele două state au anunțat recent un cadru pentru un posibil acord comercial bilateral.

Statele Unite și India au făcut vineri un pas important către un acord comercial, anunțând un cadru de negocieri care ar urma să fie finalizat până în luna martie.

Documentul vizează reducerea tarifelor vamale și aprofundarea cooperării economice dintre cele două economii. Deși comunicatul comun nu menționează explicit importurile de petrol rusesc, contextul energetic joacă un rol important în discuțiile bilaterale.

Președintele american Donald Trump a decis recent să retragă tarifele de 25% impuse anterior produselor indiene, tarife introduse ca reacție la achizițiile Indiei de petrol din Rusia. Liderul de la Casa Albă a declarat că New Delhi s-ar fi „angajat să oprească, direct sau indirect, importurile de petrol rusesc”.

Potrivit unui trader care a contactat mai multe companii, Indian Oil, Bharat Petroleum și Reliance Industries nu mai acceptă oferte pentru petrol rusesc care să fie încărcat în lunile martie și aprilie. Surse din sectorul rafinării au precizat însă că unele livrări pentru luna martie fuseseră deja programate anterior.

Majoritatea celorlalte rafinării indiene au suspendat, la rândul lor, achizițiile de țiței rusesc. Reprezentanții companiilor menționate și ai Ministerului Petrolului nu au oferit comentarii oficiale. Ministerul Comerțului a direcționat întrebările către Ministerul Afacerilor Externe.

Un purtător de cuvânt al diplomației indiene a declarat:

„Diversificarea surselor noastre de energie, în concordanță cu condițiile obiective ale pieței și cu evoluțiile internaționale, se află în centrul strategiei noastre pentru a asigura securitatea energetică a celei mai populate națiuni din lume”.

India a devenit, după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe cale maritimă, beneficiind de prețurile reduse oferite de Moscova.

Această strategie a atras reacții din partea statelor occidentale, care au impus sancțiuni sectorului energetic rus pentru a limita veniturile Kremlinului.

Surse din industrie afirmă că India se pregătește să reducă importurile de petrol rusesc sub pragul de un milion de barili pe zi până în luna martie, cu un nivel estimat ulterior la 500.000–600.000 de barili pe zi, față de media de 1,7 milioane de barili pe zi înregistrată anul trecut.

Importurile au atins un vârf de peste 2 milioane de barili pe zi la mijlocul anului 2025.

Datele din comerț și industrie arată că importurile de petrol rusesc ale Indiei au scăzut în decembrie la cel mai redus nivel din ultimii doi ani.

În paralel, rafinăriile indiene și-au intensificat achizițiile din Orientul Mijlociu, Africa și America de Sud, pe măsură ce reduc dependența de țițeiul rusesc.

Potrivit surselor, rafinăriile ar putea reveni asupra deciziilor doar în cazul în care vor primi indicații clare din partea guvernului indian.