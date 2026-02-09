Donald Trump l-a invitat pe Xi Jinping la Washington. Dialogul SUA–China se redeschide

Donald Trump a anunțat că intenționează să viziteze China după o convorbire telefonică avută cu liderul chinez Xi Jinping, prima discuție directă dintre cei doi de la declanșarea noului conflict comercial dintre Statele Unite și China, potrivit BBC.

Trump, discuție telefonică cu Xu Jinping

Discuția telefonică, descrisă de Donald Trump drept „foarte bună”, a avut loc joi și s-a concentrat în principal pe relațiile comerciale dintre cele două state.

Președintele american a transmis că, în urma dialogului, a lansat o invitație omologului său chinez pentru o vizită la Casa Albă, menționând totodată că a acceptat invitația de a merge la Beijing.

Deocamdată, niciuna dintre părți nu a confirmat oficial calendarul unor astfel de vizite.

Potrivit declarațiilor făcute de Donald Trump, convorbirea telefonică a durat aproximativ o oră și jumătate și a vizat în special dosarul comercial.

Președintele SUA a scris pe rețelele sociale că discuția „s-a concentrat aproape exclusiv pe comerț” și că aceasta „a dus la o concluzie foarte pozitivă pentru ambele țări”.

În timpul unei întâlniri la Casa Albă cu cancelarul german Friedrich Merz, Donald Trump a precizat:

„El m-a invitat în China și eu l-am invitat aici. Amândoi am acceptat, așa că voi merge acolo la un moment dat, împreună cu prima doamnă, iar el va veni aici, sperăm, cu prima doamnă a Chinei”.

De cealaltă parte, presa de stat chineză a confirmat invitația adresată liderului american, însă nu a menționat invitația reciprocă la Washington. Agenția Xinhua a relatat că discuția a avut loc la solicitarea Casei Albe.

Convorbirea are loc într-un context tensionat, după ce Donald Trump a lansat, în februarie, un nou val de tarife comerciale, cele mai ridicate fiind aplicate importurilor din China. Beijingul a răspuns prin majorarea propriilor taxe vamale, escaladare care a dus la tarife de până la 145%.

Un armistițiu comercial convenit în luna mai, la Geneva, a redus temporar taxele americane la 30% pentru produsele chinezești și pe cele chinezești la 10% pentru importurile din SUA. Acordul a oferit ambelor părți un termen de 90 de zile pentru negocierea unei înțelegeri mai ample.

Totuși, Donald Trump și oficialii americani au acuzat China că nu a reluat livrările de minerale critice și magneți din pământuri rare, esențiale pentru industriile auto și IT.

Ministerul chinez al Comerțului a respins acuzațiile și a susținut că SUA a subminat acordul prin introducerea unor noi restricții asupra cipurilor și software-ului de proiectare pentru semiconductori.

În timpul discuției, liderul chinez ar fi cerut SUA să „retragă măsurile negative adoptate împotriva Chinei” și a subliniat că ambele părți ar trebui să respecte consensul atins anterior. De asemenea, presa chineză a relatat că Xi Jinping a avertizat Washingtonul să trateze cu prudență problema Taiwanului.

Referitor la studenții chinezi, Donald Trump a declarat după convorbire:

„Studenții chinezi pot veni, nicio problemă. Este o onoare să-i avem, sincer. Dar vrem să îi verificăm”.

Apelul telefonic vine după luni de lipsă de comunicare directă la nivel înalt și după ce președintele american și-a exprimat public frustrarea față de dificultatea negocierilor cu Beijingul, afirmând anterior: „Îl plac pe președintele Xi, întotdeauna l-am plăcut, dar este foarte dur și extrem de greu de ajuns la un acord cu el”.