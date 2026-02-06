Experimentul secret realizat de China a stârnit critici dure dinspre Casa Albă. Regimul de la Beijing neagă acuzațiile

Statele Unite au acuzat China că ar fi efectuat un test nuclear secret în anul 2020, într-un moment în care controlul armamentului nuclear global traversează una dintre cele mai sensibile perioade din ultimele decenii.

Declarațiile au fost făcute la o conferință internațională privind dezarmarea desfășurată la Geneva, unde oficialii americani au cerut negocierea unui nou tratat care să includă atât China, cât și Rusia.

Thomas DiNanno, subsecretar de stat american pentru controlul armamentului și securitate internațională, aafirmat că Washingtonul deține informații potrivit cărora Beijingul ar fi realizat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri pentru experimente cu randament redus.

„Pot dezvălui că guvernul SUA are cunoştinţă de faptul că China a efectuat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri pentru teste cu randamente estimate la sute de tone”, a declarat oficialul american.

Potrivit acestuia, autoritățile chineze ar fi încercat să ascundă activitatea nucleară prin metode menite să reducă detectarea seismică.

„Armata chineză a încercat să ascundă testele prin ascunderea exploziilor nucleare, deoarece a recunoscut că aceste teste încalcă angajamentele de interzicere a testelor. China a folosit „decuplarea”, o metodă de reducere a eficacităţii monitorizării seismice, pentru a-şi ascunde activităţile de restul lumii”, a spus DiNanno.

Oficialul american a precizat că un astfel de test ar fi avut loc la data de 22 iunie 2020.

Reprezentantul Chinei la conferința privind dezarmarea nu a răspuns direct acuzațiilor, dar a respins ideea că Beijingul ar reprezenta o amenințare nucleară.

Ambasadorul pentru dezarmare Shen Jian a declarat că țara sa acționează responsabil în domeniul armelor nucleare.

„China observă că SUA continuă în declaraţia sa să exagereze aşa-numita ameninţare nucleară din partea Chinei. China se opune ferm unor astfel de naraţiuni false”, a spus el.

Oficialul chinez a adăugat că Washingtonul contribuie la escaladarea cursei înarmărilor.

„SUA este vinovată de agravarea cursei înarmărilor”, a afirmat Shen Jian.

Diplomați prezenți la conferința de la Geneva au descris acuzațiile americane drept noi și îngrijorătoare, într-un context internațional deja tensionat.

Discuțiile despre testele nucleare au loc la scurt timp după expirarea tratatului New START, acordul semnat în 2010 care limita numărul de rachete strategice și focoase nucleare ale Statelor Unite și Rusiei.

Pentru prima dată din 1972, cele două mari puteri nucleare nu mai sunt legate de nicio constrângere juridică privind desfășurarea armamentului nuclear strategic.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că dorește negocierea unui nou acord nuclear care să includă și China, stat care își extinde rapid arsenalul.

„Astăzi, Statele Unite se confruntă cu ameninţări din partea mai multor puteri nucleare. Pe scurt, un tratat bilateral cu o singură putere nucleară este pur şi simplu inadecvat în 2026 şi în viitor”, a declarat DiNanno.

Washingtonul estimează că China ar putea depăși pragul de 1.000 de focoase nucleare până în anul 2030.

Beijingul susține însă că arsenalul său este mult mai mic, aproximativ 600 de ogive, comparativ cu aproximativ 4.000 de focoase pentru Statele Unite și Rusia.

„În această nouă eră, sperăm că SUA vor renunţa la mentalitatea din timpul Războiului Rece şi vor adopta o securitate comună şi cooperativă”, a spus delegatul chinez.

Rusia a transmis că preferă un dialog cu Statele Unite după expirarea tratatului New START, dar că este pregătită pentru orice scenariu. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că Moscova este dispusă să discute controlul armamentelor nucleare.

Kremlinul a confirmat că, în cadrul unor discuții recente desfășurate la Abu Dhabi, Rusia și Statele Unite au recunoscut necesitatea reluării negocierilor privind controlul armelor.

Moscova consideră că și Marea Britanie și Franța ar trebui incluse într-un eventual nou acord nuclear, propunere respinsă de cele două state europene.

La conferința de la Geneva, Marea Britanie a susținut ideea unei noi etape în controlul armamentului nuclear care să includă China, Rusia și Statele Unite. Franța a subliniat că un acord între statele cu cele mai mari arsenale nucleare este esențial într-un moment în care normele internaționale privind armele nucleare sunt tot mai fragile.

Experții în securitate internațională avertizează că lipsa unui acord care să înlocuiască New START ar putea duce la un mediu strategic mai periculos. Fără limite clare, Statele Unite și Rusia ar putea fi tentate să își extindă arsenalele, în timp ce China continuă procesul de modernizare militară.

Contextul global este complicat de conflicte și tensiuni majore, inclusiv războiul din Ucraina și instabilitatea din Orientul Mijlociu. În paralel, Rusia dezvoltă noi sisteme militare, precum racheta de croazieră Burevestnik și torpila subacvatică Poseidon, iar Washingtonul analizează construirea unui sistem de apărare antirachetă spațial, cunoscut sub numele „Golden Dome”.

Analiștii consideră că negocierile pentru un nou tratat nuclear ar putea dura ani de zile, ceea ce menține incertitudinea strategică la nivel global.