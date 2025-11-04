CIA confirmă afirmațiile lui Trump: Rusia și China au efectuat teste nucleare secrete

Conducerea serviciilor de informaţii americane susţine că afirmaţiile lui Donald Trump privind testarea secretă a armelor nucleare de către Russia şi China se bazează pe informaţii de la CIA, potrivit celor doi oficiali citaţi — John Ratcliffe şi Tom Cotton.

Aceasta adaugă o nouă dimensiune la dezbaterea internaţională privind moratoriul asupra testelor nucleare şi poziţia Statelor Unite în domeniul securităţii strategice.

John Ratcliffe, director al CIA, a afirmat pe platforma X (fost Twitter) că „@realDonaldTrump are dreptate”, evidenţiind evaluări de informaţii încă din primul său mandat, potrivit cărora Rusia şi China nu respectă moratoriul asupra testării exploziilor nucleare.

Ulterior, Tom Cotton, preşedintele comisiei pentru informaţii din Senatul SUA, a precizat:

Conform raportărilor, aceste teste ar face parte din programe de modernizare nucleară ale celor două state.

„După consultări cu directorul Ratcliffe şi echipa sa, aceştia mi-au confirmat că CIA evaluează că atât Rusia, cât şi China au efectuat teste super-critice de arme nucleare care depăşesc standardul zero-randament al SUA.”

Preşedintele Trump a declarat într-un interviu pentru emisiunea 60 Minutes:

„Rusia testează arme nucleare, şi China le testează de asemenea, doar că tu nu ştii despre asta.”

El a mai susţinut:

„Nu vreau să fiu singura ţară care nu testează.”

De partea cealaltă, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei a declarat că Beijingul „a respectat întotdeauna angajamentul de a suspenda testarea nucleară” şi a cerut SUA să ia „măsuri concrete pentru a proteja regimul internaţional de dezarmare şi neproliferare nucleară şi pentru a menţine echilibrul strategic global.”

În lumina acestor declaraţii şi evaluări, preşedintele Trump a anunţat că a instruit Departamentul Apărării al SUA să „înceapă imediat testarea armelor nucleare” pentru prima dată după mai mult de trei decenii, invocând programele de testare ale Rusiei şi Chinei ca motivaţie.

Dacă SUA ar relua testele nucleare, aceasta ar marca o schimbare semnificativă în politica de control al armamentului şi în moratoriul respectat de zeci de ani.

Reluarea testelor nucleare americane ar putea avea multiple consecinţe:

Creşterea tensiunilor strategice cu Rusia şi China, dacă aceste state sunt considerate ca încălcând moratoriul.

Impact asupra tratatelor şi regimurilor internaţionale de neproliferare, inclusiv asupra Tratului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT).

Reacţii de ordin diplomatic din partea altor state şi organisme internaţionale preocupate de răspândirea armelor de distrugere în masă.

Adaptarea politicilor de securitate naţională americane, inclusiv bugete pentru modernizarea arsenalului nuclear şi a sistemelor de testare.

Declaraţiile directorului CIA şi ale şefului comisiei de informaţii a Senatului SUA susţin afirmaţiile preşedintelui Trump privind testarea secretă a armelor nucleare de către Rusia şi China.

Aceste evaluări duc la decizia de a relua teste nucleare americane după decenii de pauză, într-un context în care moratoriul şi regimul internaţional de control al armamentului ar putea fi puse la încercare.

Monitorizarea evoluţiilor va fi esenţială pentru a vedea cum se vor poziţiona celelalte state şi cum va evolua arhitectura de securitate globală.