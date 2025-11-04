Servicii de contraspionaj europene, uniți-vă!

Ultimul pachet de sancțiuni - cel cu numărul 19 - al UE împotriva Rusiei arată că reacția Bruxelles-ului la războiul hibrid declanșat de Kremlin a intrat într-o nouă etapă. Consiliul Uniunii a aprobat măsuri care reduc considerabil capacitatea Moscovei de finanțare a războiului din Ucraina - noi restricții pe segmentul energetic, în sectorul bancar și în domeniul criptomonedelor - pe lângă multe altele.

Noutatea care îi conferă o anumită particularitate acestui pachet se referă la controlul politic și operativ al deplasărilor diplomaților ruși și bieloruși în spațiul Schengen. Nu este un secret că a fost determinată de evenimentele din sfera spionajului, care au loc de multă vreme pe teritoriul UE. ,,Cazul Bălan’’ este doar un exemplu, unul care ne apropie pe noi românii de această realitate.

Diplomații în discuție trebuie să notifice orice deplasare în afara statului unde sunt acreditați și chiar în interiorul acestuia dacă autoritățile consideră necesară o asemenea măsură preventivă. Se pune astfel sub supraveghere și control mobilitatea membrilor misiunilor diplomatice – măsura se extinde și asupra altor instituții – împlicate în culegerea de informații, recrutări, sabotaje, acțiuni de destabilizare și alte componente ale războiului hibrid.

Rezultatele inițiativei UE nu vor fi spectaculoase – despre ea se știa de multă vreme, dar lipsea consensul țărilor membre – și nu reprezintă decât debutul unor măsuri de contrastare a acțiunilor subversive și de spionaj clasic ale Moscovei. În râdurile de mai jos voi încerca să expun, analitic și cu exemple, argumentele pe care se susține aserțiunea de mai sus.

Investigațiile realizate separat sau în cooperare de către serviciile de contraspionaj arată că statele europene expuse acțiunilor Moscovei pe această linie sunt cele ,,de frontieră directă’’ – Finlanda, statele baltice, Polonia – dar și România, Germania, Italia și chiar Franța. În Bulgaria – obiectiv predilect al spionajului moscovit – dimensiunea angajamentului seviciilor rusești a crescut, după aderarea la spațiul Schengen. Sunt utilizate rețelele existente pentru controlul și dirijarea fluxurilor de migranți ilegali spre centrul Europei, în cooperare cu structurile de criminalitate organizată.

În ultimii ani, mai ales după primele ,,valuri’’ de sancțiuni, Moscova a lăsat în urmă etapa clasică a ,,acoperirii diplomatice’’ pentru acțiuni de spionaj. Folosește o întreagă constelație de agenți neoficiali, revenind astfel la un mod de lucru în care a excelat în perioada Războiului Rece. Este vorba de așa-numiții ,,ilegali’’ , persoane trimise de ani de zile în țările-obiectiv, cu identitate schimbată, perfect integrate în societatea țării respective.

Vorbim de oameni de afaceri, artiști, angajați ai băncilor sau societăților de asigurări, universitari sau simplii ...muncitori. Cei mai mulți sunt etnici ruși sau din țările succesoare ale URSS-ului, cu identitate construită cu grijă, rezistentă la orice verificare. Vorbesc perfect limba țării în care trăiesc. Nu au legături formale cu Federația Rusă și aparent nu-i servesc interesele. Dimpotrivă. Obiectivele lor sunt stabilite încă de la trimitere și sunt schimbate foarte rar. Între acestea, la loc de frunte este pătrunderea în medii de interes: politice, economico-comerciale, artistice, cercetare.

Își construiesc sisteme de relații pe care le activează când acestea sunt suficient de solide pentru a nu crea probleme de legendare ,,constructorului’’. Sistemul de legătură cu centrala este ingenios, în pas cu vremea și schimbat periodic. Exemplu: un ,,ilegal’’ a fost trimis să se angajeze la o fabrică civilă din Statele Unite și să transmită doar când aceasta ar fi trecut la producție militară. Până atunci era ,,în adormire’’, un cetățean obișnuit al Statelor Unite

Analizând situația de mai sus, se naște întrebarea: care ar fi sensul măsurilor din pachetul menționat referitoare la deplasările diplomaților? În primul rând, mai puțină atenție pentru diplomați înseamnă mai multă atenție din partea serviciilor de contraspionaj pentru agenții în adormire, pentru cei cu acoperire în presă și pentru infiltrări din partea inamicului în circuitele productive de înaltă tehnologie și de afaceri, în special pe segmentul ,,dual-use’’.

În al doilea rând, reducând libertatea de mobilitate a unor reprezentanți oficiali ai Federație Ruse înseamnă trasarea unei noi frontiere operative a Uniunii – pare imaginară, dar este cât se poate de reală – prin obturarea unor canale construite în ani de zile, chiar decenii, de către diplomația paralelă a țării în discuție. Este, de fapt, un mesaj politic și strategic pe care Europa îl transmite Moscovei arătând că a înțeles regulile jocului și este dispusă să joace în continuare, într-o altă dimensiune.

Desigur, o expunere teoretică așa cum este cea de mai sus are mai mult o valoare academică, dacă nu este însoțită de exemple din domeniul analizat. Un asemenea exemplu – din sfera spionajului tehnologic al Moscovei – este cel prezentat în cele ce urmează.

Mai bine de un deceniu – între 2012-2024 – Federația Rusă a achiziționat în mod ilegal tehnologie occidentală ,,de vârf’’ pentru a construi un sistem de securitate și spionaj în Oceanul Arctic, destinat protecției flotei de submarine nucleare staționată la Murmansk. Așa cum se întâmplă în ultima vreme, acțiunea Moscovei a fost dezvăluită publicului larg de o ,,asociație’’ de presă formată din 12 mari publicații occidentale. Între ele: Le Monde, Washington Post, Kyodo (Japonia), The Times, Sùddeusche Zeitung și L’Espresso (Italia). Ziariștii peninsulari au condus investigația.

S-a pornit de la documente financiare și juridice precum și de la interviuri publice ale unor experți în tehnologie de tip ,,dual-use’’. Proiectul, numit Harmony, începuse în 2012, deci înainte de anexarea Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, depășind cu doi ani momentul invadării Ucrainei, în 2022. Aproape integral s-a desfășurat în perioada ,,valurilor’’ de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană.

Printr-o rețea de firme și sute de tranzacții financiare aparent transparente, Moscova a reușit să cumpere din Occident – în principal din Germania, dar și din Italia, Japonia, Norvegia, Suedia, Statele Unite – mii de km de fibră optică, senzori de poziție de mare precizie, roboți, antene și drone submarine capabile să opereze la mari adâncimi.

,,Bariera’’ de protecție acoperă o zonă în formă de elipsă având ca limite Peninsula Kola, insula Novaia Zemlia și arhipelagul Severnaia Zemlia, apropiindu-se de apele teritoriale norvegiene din estul arhipelagului Svabard. Despre importanța acestui areal în politica devensiv-ofensivă a Rusiei am scris în trecut, ca și despre rolul său în economia raporturilor Rusia-China-Statele Unite. Voi reveni cu noi comentarii.

În 2011, prin interpuși, a fost înființată societatea Mostrello Commercial Limited cu sediul la Limassol, Cipru – țară prietenoasă cu cei care fac investiții pe teritoriul său. Obiect de activitate: montarea rețelelor submarine de cabluri de comunicații și fibră de sticlă. Mostrello era, de fapt, ,,placa turnantă’’ a transferului de tehnologie – achiziționată de la societăți occidentale - spre Murmansk, prin intermediul unor firme de transport, tot occidentale. Occidentale erau și societățile prin care se făceau achizițiile primare. Unele persoane din aceste firme știau, pe segmente, despre ce este vorba. Erau occidentali, dar acasă vorbeau rusește.

La un moment dat, la începutul lui 2024, cineva a făcut o greșeală și Mostrello a intrat sub lupa Agenției Centrale de Informații a Stalor Unite (CIA), fiind înscrisă pe lista OFAC, a firmelor sancționate de guvernul american. Înainte însă, au fost avizate serviciile germane în legătură cu un cetățean al Republicii Kârgâze care se ocupa de afacerile firmei pe teritoriul Germaniei. Acesta, Alexandr Șniakin, fusese arestat la Nùrnberg însă afirma sus și tare că nu este adevărat. A doua zi, sediul Mostrello din Limassol era gol. Proiectul Harmony este aproape încheiat.

Cazul Mostrello-Harmony nu este decât o picătură în marele ocean al acțiunilor serviciilor rusești – în acest caz GRU – în Occident. Este drept, descoperit, dar semnalarea a venit de peste Atlantic, de la CIA. Dincolo de sancțiunle din pachetul 19 apare o altă întrebare: ce fac serviciile europene?

,,Uniune’’ înseamnă și unirea lor sau rămân separate? Se aude că Ursula von der Leyen l-ar fi rugat pe fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistò, să se ocupe de crearea unie agenții de intelligence europeană după modelul CIA, sau cum scrie Politico: ,,să răspundă nevoilor strategice și operative ale Uniunii, începând cu o rețea anti-sabotaj și de protecție a infrastructurii critice’’. Să vedem ...