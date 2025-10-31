Germania va continua să trimită trupe militare în România. Anunțul făcut de Ilie Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri, la Palatul Victoria, cu Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei, aflat în vizită oficială la București. În cadrul întrevederii, oficialul german a reafirmat angajamentul Germaniei de a susține apărarea militară pe Flancul de Est, precum și continuarea participării cu trupe în România, alături de dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul capabilităților militare.

„În acest context, ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, Gunther Krichbaum, a afirmat că Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est, continuarea participării cu trupe militare în România şi colaborarea bilaterală în domeniul capabilităţilor militare”, se arată în comunicatul Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, la rândul său, că Germania este principalul partener comercial al României, menționând că relațiile economice bilaterale pot fi consolidate în perioada următoare, mai ales în domeniile securității și apărării.

Potrivit Guvernului, premierul a evidențiat oportunitățile pe care România le are prin Programul european Security Action for Europe (SAFE), prin care țara noastră poate accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro pentru proiecte din domeniul apărării.

„Până la finalul lunii noiembrie, vom definitiva lista proiectelor naţionale care vor fi finanţate prin acest program de împrumuturi pentru că beneficiul României va consta în dotarea armatei, dezvoltarea industriei naţionale de apărare şi transferul de tehnologii în economia românească”, a mai precizat Ilie Bolojan.

În cadrul discuțiilor, premierul a reafirmat interesul României pentru consolidarea angajamentului european în domeniul apărării și securității, dar și pentru extinderea cooperării privind dezvoltarea tehnicii militare.

Un alt punct important al întrevederii a vizat susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat că România va continua să susţină cu fermitate parcursul european al Republicii Moldova şi deschiderea negocierilor de aderare cât mai curând posibil”, precizează Guvernul.

La reuniunea de la Palatul Victoria au fost prezenți, alături de premier, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Dragoș Hotea, secretar de stat în cadrul Cancelariei.