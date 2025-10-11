Generalul Vlad: Toți românii trebuie să știe să folosească arme și să se pregătească pentru situații de criză

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, afirmă că toți cetățenii României, indiferent de sex sau vârstă, ar trebui să aibă cunoștințe minime privind folosirea armelor. Oficialul afirmă că Armata Română este pregătită să organizeze programe de instruire pentru populație, oferind pregătire și sprijin logistic celor interesați.

„De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație. Să mergem în școli, licee, universități și să pregătim tinerii pentru viitor”, a spus generalul Vlad la Antena 3 CNN.

Generalul Vlad spune ca fiecare familie să fie pregătită pentru eventuale situații de criză, precum cutremure, inundații sau pene de curent.

„Chestiuni simple - o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent - fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”, a explicat el.

Generalul a făcut referire la modelul unor țări precum Danemarca și Finlanda, unde cetățenii sunt pregătiți și informați despre modul de reacție în situații de urgență.

Generalul șef al Statului Major subliniază că pregătirea populației în domeniul securității și al gestionării situațiilor de criză ar trebui integrată încă din primele etape ale educației formale.

El consideră că școlile, liceele și universitățile trebuie să joace un rol activ în formarea tinerilor, oferindu-le cunoștințele și abilitățile necesare pentru a reacționa corect în situații de urgență sau amenințări la adresa siguranței personale și colective.

În opinia sa, educația civică și instruirea în domeniul securității nu se limitează doar la teoria predată în clasă, ci trebuie să includă exerciții practice și programe de instruire care să dezvolte responsabilitatea, vigilența și capacitatea fiecărui cetățean de a proteja atât propria familie, cât și comunitatea din care face parte.

„În România, dacă șeful apărării ar spune brusc „de mâine trebuie să aveți asta și asta”, s-ar crea panică. În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește. De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație”, continuat el.

Potrivit generalului Gheorghiță Vlad, armata obligatorie nu va fi reintrodusă în România. În schimb, proiectul de lege aflat în dezbatere propune serviciul militar voluntar, prin care tinerii pot participa timp de patru luni la pregătire militară de bază.

Pe durata instruirii, aceștia ar primi o remunerație și, la final, un beneficiu financiar echivalent cu aproximativ trei salarii medii brute, oferindu-le astfel atât experiență practică, cât și sprijin financiar.

„Nu în momentul de față. Nici pe departe. Proiectul legii privind pregătirea populației pentru apărare introduce un nou concept: serviciul militar în termen voluntar”, a mai spus acesta.

Generalul Vlad menționează Israel și Elveția ca modele de instruire: în aceste țări, fiecare cetățean, indiferent de sex sau origine socială, are cunoștințe de bază privind folosirea armelor și apărarea familiei.

În România, pregătirea militară ar putea începe de la 18 ani și este deschisă inclusiv femeilor. În prezent, peste 20% dintre cadrele active ale Armatei sunt femei, iar politica instituției promovează egalitatea de șanse.

„Mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia”, a explicat generalul .

Armata Română are infrastructura și resursele necesare pentru instruirea populației, iar programele ar putea începe chiar de anul viitor, în funcție de fondurile alocate. Generalul Vlad a subliniat că, odată asigurat cadrul legal și resursa financiară, restul ține doar de organizare: cazare, masă și facilități de instruire.

Șeful Armatei consideră că pregătirea populației pentru situații de urgență și instruirea în folosirea armelor sunt pași esențiali pentru creșterea siguranței cetățenilor și întărirea securității naționale.