România cumpără patru corvete de luptă printr-un. Acord istoric pentru Forțele Navale

România a semnat un acord de cooperare cu Organizația pentru Cooperare în Domeniul Înzestrării Comune (OCCAR), marcând astfel primul pas către achiziția a patru corvete de luptă. Procesul se va desfășura prin intermediul programului european „European Multirole Corvette” (EMC), potrivit anunțului făcut de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Acordul a fost semnat la începutul acestei săptămâni de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și de directorul OCCAR, Joachim Sucker. Acesta deschide calea participării României la proiectele europene dedicate dezvoltării, achiziției și mentenanței echipamentelor militare de ultimă generație.

„Semnarea acestui acord reprezintă un pas major către modernizarea armatei, o integrare mai profundă în sistemul european de apărare și sprijinirea industriei naționale din domeniu. Ne oferă acces la cele mai noi tehnologii și consolidează cooperarea cu partenerii europeni”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

Potrivit planului, prima corvetă destinată României ar urma să fie operațională în 2030, iar celelalte trei vor fi livrate treptat, până în 2035.

Programul European Multirole Corvette, la care participă Italia, Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Portugalia și Croația, are ca obiectiv construirea unor nave modulare și multifuncționale, cu un deplasament de circa 3.000 de tone și o lungime sub 110 metri.

Damen Shipyards, constructorul de nave militare din Galați, nu se numără printre principalii contractori ai programului, însă România ar peofita de implicarea companiei italiene Fincantieri, care deține șantiere navale la Brăila și Tulcea.

Amiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, a declarat că semnarea contractului propriu-zis de achiziție este planificată pentru anul 2026, după finalizarea etapelor tehnice și de evaluare.

Potrivit acestuia, proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții strategice pentru modernizarea flotei militare și pentru creșterea capacității de reacție a României în Marea Neagră. În contextul actualelor tensiuni din regiune, autoritățile militare consideră această inițiativă un pas esențial pentru garantarea securității maritime a României.