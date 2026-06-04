FIFA a modificat regulile de acces pe stadioanele care vor găzdui meciurile Cupei Mondiale din 2026 și a interzis spectatorilor și voluntarilor să introducă în incinte sticle reutilizabile de apă.

Decizia a fost anunțată cu doar câteva zile înainte de startul competiției și va fi aplicată pe toate arenele din Statele Unite, Canada și Mexic.

Măsura este importantă deoarece turneul se va desfășura în timpul verii, iar multe dintre orașele-gazdă sunt cunoscute pentru temperaturile ridicate.

În plus, Cupa Mondială din 2026 va fi cea mai mare ediție din istoria competiției, cu 48 de echipe participante și milioane de spectatori așteptați pe stadioane.

Până recent, regulamentul FIFA permitea accesul cu recipiente transparente și goale din plastic reutilizabil. Noua versiune a Codului de Conduită pentru stadioane elimină însă această posibilitate.

Interdicția nu vizează doar sticlele reutilizabile. Organizatorii au precizat că dozele, paharele și alte recipiente similare nu vor putea fi introduse în interiorul arenelor.

Anunțul reprezintă o schimbare semnificativă pentru fanii care intenționau să își aducă propriile recipiente pentru apă, în special în contextul temperaturilor ridicate prognozate în unele dintre orașele-gazdă.

Forul mondial al fotbalului susține că măsura a fost adoptată din considerente de securitate și protecție a participanților.

„FIFA este angajată să protejeze sănătatea și siguranța jucătorilor, arbitrilor, fanilor, voluntarilor și membrilor personalului”, a transmis organizația într-un comunicat.

Potrivit FIFA, extinderea interdicției la nivelul întregii competiții are scopul de a reduce riscul producerii unor incidente în timpul meciurilor.

Oficialii au precizat că numeroase stadioane incluse în programul Cupei Mondiale aveau deja reguli similare privind accesul cu recipiente din exterior. Noua decizie uniformizează aceste reguli pentru toate locațiile care vor găzdui partide ale turneului.

Decizia vine într-un context sensibil, având în vedere că multe meciuri vor fi disputate în condiții de temperatură ridicată.

Pentru a limita efectele caniculei asupra spectatorilor, FIFA a anunțat că vor fi instalate puncte de hidratare, ventilatoare, zone cu pulverizatoare de apă și corturi speciale pentru răcorire în apropierea stadioanelor.

„FIFA colaborează cu autoritățile locale și cu comitetele de organizare din orașele-gazdă pentru implementarea măsurilor de protecție împotriva căldurii”, se arată în comunicatul organizației.

Cu toate acestea, accesul cu apă din exterior nu va fi permis, iar spectatorii care doresc să se hidrateze în interiorul arenelor vor trebui să cumpere băuturi din punctele de vânzare autorizate.

Noua regulă ar putea genera critici din partea unei părți a suporterilor, în special din cauza costurilor suplimentare pe care le presupune achiziționarea apei în interiorul stadioanelor.

FIFA susține însă că prețurile pentru apa îmbuteliată vor fi comparabile cu cele practicate în mod obișnuit la alte evenimente organizate în respectivele arene.

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic și va marca prima ediție extinsă la 48 de echipe naționale.

Dimensiunea fără precedent a competiției și condițiile climatice din unele regiuni nord-americane fac ca măsurile privind siguranța și hidratarea spectatorilor să devină un subiect de interes major pentru organizatori și suporteri.