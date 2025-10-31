De la Parlament la diplomația prezidențială. Nicu Popescu devine emisar special pentru afaceri europene

Republica Moldova. Fostul ministru de Externe și deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Nicu Popescu, renunță la mandatul de parlamentar pentru a prelua funcția de emisar special al președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Numirea a fost făcută prin decret prezidențial, publicat vineri, 31 octombrie.

Potrivit documentului, noul rol vizează consolidarea sprijinului politic și diplomatic pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cooperare strânsă cu Președinția, Guvernul și Parlamentul.

Conform comunicatului Președinției, emisarul special va avea misiunea de a „avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și de a consolida relațiile cu partenerii strategici pentru pace și securitate”.

„Funcția de emisar special are rolul de a consolida activitatea instituției prezidențiale prin implicarea unor specialiști cu pregătire aprofundată în domenii de importanță strategică pentru țară”, se menționează în textul oficial.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Nicu Popescu a confirmat renunțarea la mandatul de deputat, subliniind că își va concentra activitatea pe promovarea parcursului european al Republicii Moldova.

„Pentru a contribui în continuare la procesul de aderare la UE și la consolidarea sprijinului european pentru Republica Moldova, renunț la mandatul de deputat și preiau poziția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice”, a declarat Popescu.

Fostul ministru a precizat că va lucra direct cu instituțiile europene, capitalele statelor membre, mediul diplomatic și partenerii internaționali.

„În acest rol mă voi concentra pe dialogul politic și pe parteneriatele necesare cu instituțiile UE, cu statele membre, cu parlamentari, cu media și mediul cultural, precum și cu partenerii strategici ai Moldovei. Nu avem timp de pierdut. Fiecare dialog, fiecare prieten și fiecare progres contează.”

Rolul emisarului, diplomație activă și parteneriate strategice

Mandatul anexat la decretul prezidențial prevede că emisarul special va contribui la consolidarea sprijinului politic pentru aderarea la UE, prin dialog cu lideri europeni, mediul academic, mass-media și comunitatea de afaceri.

De asemenea, Popescu va dezvolta parteneriate strategice pe dosarele-cheie ale integrării europene, va promova imaginea externă a Republicii Moldova și va susține deciziile favorabile la nivelul instituțiilor europene.

Printre atribuții se numără și cooperarea cu statele partenere în domeniul securității, precum și comunicarea publică privind integrarea europeană, inclusiv dialogul constant cu diaspora.

Nicu Popescu a deținut anterior funcția de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, perioadă în care a condus eforturile diplomatice pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

A promovat consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu statele membre ale UE, SUA și alți parteneri strategici. În plan academic, este co-director al Programului de Securitate Europeană la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), cu sediul la Paris.