Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, una dintre cele mai importante companii turcești din industria de apărare și vehicule comerciale, preia controlul asupra Automecanica Mediaș, potrivit unei decizii a instituției.

Otokar este un producător recunoscut de autobuze, camioane ușoare și, mai ales, de vehicule blindate tactice pe roți și șenile, precum și sisteme de turele. Compania face parte din Koc Group, cel mai mare conglomerat industrial din Turcia, și este furnizor strategic pentru NATO și ONU, cu peste 33.000 de vehicule militare în dotarea a aproape 50 de țări.

Automecanica Mediaș deține un parc industrial întins pe aproximativ 140.000 de metri pătrați, complet utilat și autorizat pentru producția de vehicule blindate conforme cu standardele NATO. Unitatea din Mediaș va juca un rol esențial în contractul semnat în noiembrie 2024 de Otokar cu Romtehnica pentru livrarea a 1.059 de vehicule blindate ușoare tactice COBRA II către Ministerul Apărării Naționale. Valoarea totală a contractului se ridică la aproximativ 4,26 miliarde lei (circa 857 milioane euro, fără TVA).

O parte semnificativă a vehiculelor va fi produsă local la Mediaș. Reprezentanții Otokar au subliniat importanța transferului de tehnologie și know-how:

„Fiecare etapă a ciclului de fabricație COBRA II va fi realizată pe teritoriul României, de echipe românești instruite la standarde internaționale. Nu este vorba despre un transfer de produse finite, ci de un transfer de know-how, de procese industriale și de competență tehnică. Acest model poziționează România ca națiune producătoare activă în ecosistemul industrial al NATO.”

Consiliul Concurenței a concluzionat că tranzacția „nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața din România” și nu afectează mediul concurențial normal.

România a semnat în noiembrie 2024 unul dintre cele mai importante contracte militare din ultimii ani. Prin intermediul companiei naționale Romtehnica, Ministerul Apărării Naționale a achiziționat de la compania turcă Otokar 1.059 de vehicule blindate ușoare tactice 4x4 COBRA II, valoarea totală a contractului ridicându-se la aproximativ 4,26 miliarde lei (circa 857 milioane euro, fără TVA).

Conform înțelegerii, primele 278 de vehicule vor fi livrate din producția Otokar din Turcia, iar celelalte 781 de vehicule vor fi fabricate local, la fabrica Automecanica Mediaș. Livrările au început în 2025 și vor continua eșalonat până la finalul anului 2030.

Un aspect esențial al contractului îl reprezintă transferul de tehnologie. Otokar va transfera know-how-ul, procesele de producție și competențele tehnice necesare către partenerii români, astfel încât o mare parte din vehicule să fie produse efectiv pe teritoriul României. În acest scop, Otokar și Automecanica Mediaș au înființat o societate comună (joint-venture) responsabilă de producție, inginerie și service.

Vehiculele COBRA II sunt considerate moderne, cu protecție balistică ridicată, fiind destinate transportului de trupe, misiunilor de recunoaștere și intervenție rapidă. Contractul poziționează România ca producător activ de echipamente militare în cadrul NATO și reduce dependența de importuri complete.