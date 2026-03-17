COBRA II - la datorie, blindate ajung în serviciu, producția românească pe cale să înceapă

Primul lot din cele 1.059 de vehicule blindate 4×4 COBRA II comandate de România se află deja în serviciu operațional la unitățile Forțelor Terestre. Cele 276 de blindate au fost recepționate,si transferate din Centrul 84 Mentenanță și Recepție din București și distribuite unităților operative din toată țara — o etapă concretă dintr-un program de aproape un miliard de euro.

Contractul de 857 de milioane de euro a fost semnat în 2025 între Otokar și C.N. Romtehnica S.A. pentru livrarea integrală a 1.059 de vehicule COBRA II. Din acestea, 781 de unități urmează să fie produse în România — o clauză care transformă înzestrarea militară într-un proiect industrial cu impact local direct.

Aceasta nu este o simplă achiziție de echipament. Otokar se află în proces de preluare a pachetului de acțiuni al Automecanica Mediaș, într-o tranzacție de aproximativ 85 de milioane de euro. Negocierile continuă, tranzacția urmând să se finalizeze până la sfârșitul lunii aprilie 2026, sub rezerva aprobărilor de reglementare. Odată finalizată, fabrica din Mediaș va deveni primul sit de producție Otokar din Uniunea Europeană.

Achiziția Automecanica Mediaş creează cadrul pentru investiții directe și transfer de tehnologie, în conformitate cu reglementările UE, și plasează România ca furnizor regional credibil de platforme terestre. Perspectiva participării la programe europene de apărare co-finanțate din fonduri UE devine astfel concretă.

Otokar anunță că producția de probă este planificată să înceapă în trimestrul al doilea al acestui an, urmată de producția de serie. Pregătirile tehnice sunt în curs.

COBRA II nu este un produs nou testat pe România. Lansat în 2013, vehiculul blindat tactic 4×4 este utilizat activ de peste 20 de utilizatori din 13 țări, cu 600+ unități în serviciul statelor NATO. Otokar are experiență directă cu COBRA II în operațiuni ONU de menținere a păcii și misiuni NATO în zone de risc ridicat. Platforma este concepută modular, cu 30 de variante dezvoltate în funcție de misiune.

Contractul cu România acoperă 10 variante: transportor de personal, vehicul de recunoaștere, transportor de mortiere de 81 mm și 120 mm, vehicul antitanc, vehicul de comandă antitanc, vehicul de geniu, vehicul CBRN și ambulanță.

Cu aproape 40 de ani de experiență în industria de apărare, Otokar livrează nu doar echipament — ci o capacitate industrială care, prin programul COBRA II, prinde rădăcini în România.