Zilele trecute am anunțat o importantă modificare în legislație cu privire la deținuți. Aceștia nu vor mai fi aduși cu duba din locurile de detenție în fața instanței, ci judecătorul îi va audia prin videoconferință. Știrea a trezit interes atât în societate, dar mai ales în instituțiile implicate în procedurile judiciare. Iar reacțiile au început să curgă și să scoată în evidență și disfuncțiile apărute în urma măsurii.

Până la apariția modificării legislative, persoanele condamnate sau în arest preventiv într-un penitenciar erau transportate în sălile de judecată pentru audieri. Cheltuielile erau foarte mari pentru stat, a fost motivarea. Recent, legea prin care se stipulează cum vor fi audiați deținuții de către judecători a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Până acum prezența fizică era, ca regulă, modalitatea de participare la judecată, iar videoconferința putea avea loc doar cu acordul condamnatului.

Noua Lege nr. 75/2026, inversează procedura. Ea stabilește că deținutul va participa prin videoconferință, iar prezența fizică a deținuților va fi doar o excepție decisă de judecători.

Noua modificare aduce o schimbare importantă în Codul de procedură penală și benefică pentru instituțiile statului care alocau forțe de ordine, dube pentru transport, fonduri pentru benzină. Multe cheltuieli din bugetele statului, mai ales că deținuții puteau fi aduși cu dubele de la sute de kilometri distanță între penitenciar și instanța de judecată.

Măsura benefică pentru economia bugetară arată, însă, că nu totul e roz când a fost pusă în practică. Cel puțin deocamdată, în condițiile în care sistemul de Justiție nu e pregătit, din punct de vedere tehnic, să facă față situației. Sunt deja expuneri ale magistraților care arată cu ce se confruntă.

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Timișoara a relatat pe pagina ei de Facebook cu ce s-a confruntat într-o zi de lucru.

„Ședinta de azi: 15 apeluri noi, vreo 4 amânate în plus, ceva mizilicuri de primă instanță si la mine si la colega, 6 contestații cu, să tot fie vreo 30 de inculpați numa’ pe acolo, stat 30 de minute ca boii in sala, inculpați , avocați, juzi că nu ne puteam conecta o instanță cu 2 IPJ uri, că suntem jmecheri și nu mai aducem inculpații în instanță”, a scris judecătoarea Adriana Stoicescu.

A menționat și teroarea microfoniei cu care s-au confruntat toți cei prezenți în sala de judecată, o chestie extrem de stresantă pentru creier.

Adriana Stoicescu atenționează că sunt cazuri în care măsura cu videoconferință obligatorie este chinuitoare și pentru magistați (judecător și procuror) și pentru avocați.

„Nu mă înțelegeți greșit, sunt situații în care e clar că nu îl aduci și videoconferința e mană cerească. Dar, la o propunere de arestare, verificare, contestațiile la măsuri, nu pot să mă chinui”, opinează judecătoarea.

Un procuror arată cu ce se confruntă în procesele de la instanță, pentru că e obligat prin lege să fie prezent în sala de judecată când deținutul e audiat prin videoconferință: „Sunt procuror de ședința la o structură care nu are birouri teritoriale. Merg două ore dus, două ore întors pentru a intra într-un proces cu cerere de liberare condiționată și a pune concluzii de respingere că e inadmisibilă. Cam de câte ori dorește inculpatul să facă cerere”.

Astfel de sesizări sunt multe pe rețelele de socializare, iar ele au rolul de a atenționa decidenții din Justiție că, dacă au implementat o lege, trebuie să și creeze condițiile ca ea să funcționeze în beneficiile tuturor părților.