Bolojan, după videoconferința organizată de Starmer: România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

Președintele interimar Ilie Bolojan a luat parte, sâmbătă, la videoconferința organizată de prim-ministrul britanic, Keir Starmer. Cu această ocazie, Bolojan a reafirmat angajamentul României de a susține în continuare Ucraina, pentru o pace stabilă.

„Coordonarea noastră strânsă în acest proces rămâne esenţială. Am subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina şi pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile şi corecte. O încetare necondiţionată a focului este un prim pas către acest obiectiv, iar Ucraina trebuie să fie de acord cu aceasta”, a scirs acesta, pe platforma X.

Thank you, PM @Keir_Starmer , for organizing a very good meeting today. Our close coordination in this process remains essential. I stressed Romania’s commitment to continuing support for UA & for the efforts to ensure a lasting and just peace. An unconditional ceasefire is a…

În urma acestei videoconferințe, prim-ministrul britanic a postat, de asemenea, un mesaj pe platforma X.

„Astăzi am discutat cu liderii mondiali despre modul în care putem acționa pentru a sprijini o pace justă și durabilă în Ucraina. Trebuie să continuăm să sporim presiunea asupra lui Putin pentru a veni la masa negocierilor. Și trebuie să continuăm să consolidăm sprijinul pentru prietenii noștri ucraineni”, a scris acesta.

Today I spoke to world leaders on how we can drive forward action to support a just and lasting peace for Ukraine.

We must keep increasing the pressure on Putin to come to the table.

And we must keep strengthening the support to our Ukrainian friends. pic.twitter.com/8dv9AF9HrM

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 15, 2025