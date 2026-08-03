Camera Deputaților a adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă care aduce modificări și completări semnificative cadrului normativ din domeniul integrității. Decizia a fost luată în aceeași zi în care proiectul a primit un raport favorabil din partea Comisiei juridice.

Proiectul a fost votat de 184 de deputați, în timp ce doi au votat împotrivă și 16 s-au abținut. Un număr de 68 de parlamentari nu și-au exprimat votul. Inițiativa legislativă urmează să fie transmisă Senatului, care este forul decizional în acest caz.

Printre amendamentele incluse în forma finală adoptată se numără o propunere venită din partea AUR. Aceasta extinde obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese asupra partenerilor de viață ai principalilor demnitari ai statului.

„Soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute.”

Datele referitoare la interesele financiare ale acestora urmează să fie publicate oficial pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate.

Textul legislativ include și modificări propuse de PSD, referitoare la încadrarea juridică a faptele de încălcare a regimului incompatibilităților și al conflictelor de interese.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat în mod definitiv că emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.”

De asemenea, noile reguli stabilesc limite clare privind interdicția de a mai ocupa o funcție publică în cazul constatărilor definitive. „Persoana prevăzută la aln. 1 are interdiction de a mai ocupa o funcţie sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de pană la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, moment de la care este decăzută din funcţie.”

Forma adoptată clarifică situația persoanelor pentru care s-a stabilit deja starea de incompatibilitate sau conflictul de interese, precum și modul în care se aplică aceste decizii în viitor.

„Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdictiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Persoanelor faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi, le încetează funcţia, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, după caz.”

Proiectul introduce sancțiuni financiare severe pentru conducătorii instituțiilor care refuză sau omit să aplice măsurile disciplinare ori să constate încetarea mandatului. Amenzile stabilite în aceste cazuri sunt cuprinse între 5.000 lei și 10.000 lei, dacă fapta nu este de natură penală.

În situația în care este încălcată interdicția de ocupare a unei funcții publice pe perioada de până la 3 ani, amenzile pot ajunge de la 5.000 lei până la 50.000 lei. În plus, actele administrative sau juridice încheiate direct sau prin persoane interpuse în acest interval sunt considerate lovite de nulitate absolută.

În timpul dezbaterilor din plen, reprezentanții USR au criticat dur noile modificări, susținând că votul comun PSD-AUR a avut o miză politică directă îndreptată împotriva unor primari din opoziție. USR a anunțat că votează împotriva proiectului de lege.

„Astăzi, în Comisia juridică, aţi făcut praf această lege, din motive de uri personale. Pentru că PSD are o problemă cu Dominic Fritz şi pentru că AUR are o problemă cu Nicuşor Dan, v-aţi unit PSD cu AUR să faceţi praf o lege şi să o transformaţi într-una profund neconstituţională. Aţi inventat o sancţiune nouă pentru fapte care s-au întâmplat înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, Aţi dat de pământ cu decizia Curţii de Justiţie a UE”, a afirmat deputatul USR Radu Mihaiu.

Propunerea legislativă își va continua parcursul parlamentar la Senat, instituție care deține rolul de for decizional.