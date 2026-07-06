Sistemul bancar din România s-ar putea confrunta cu turbulențe majore, mult mai grave decât sancțiunile financiare record încasate recent. Creditele calculate pe baza indicelui ROBOR riscă să genereze un val masiv de procese din partea clienților, avertizează Banca Națională a României (BNR) în cel mai recent Raport asupra stabilității financiare. Instituția subliniază că pierderile potențiale rezultate din aceste viitoare dispute juridice au capacitatea de a depăși cu mult valoarea amenzilor deja stabilite de autoritățile de reglementare.

Dincolo de această vulnerabilitate de natură juridică, banca centrală indică o serie întreagă de elemente de presiune care apasă asupra instituțiilor de credit din țară. Printre cele mai vizibile provocări se numără posibilitatea unei scăderi accentuate a calității portofoliilor de active, dar și volumul însemnat de împrumuturi acordate în valută către companiile din sectorul nefinanciar. La toate acestea se adaugă o serie de riscuri de ultimă generație, venite din zona transformărilor digitale, a vulnerabilităților de securitate cibernetică, a transformărilor climatice globale și a tensiunilor geopolitice actuale.

În acest peisaj deja complex, băncile comerciale urmează să suporte costuri substanțiale derivate din riscuri reputaționale și legale. Toate acestea își au originea în investigația și concluziile formulate de Consiliul Concurenței cu privire la modul în care a fost determinat indicele ROBOR. BNR atrage atenția că ecoul acestei acțiuni va reverbera puternic asupra întregului echilibru financiar național.

Contextul general este marcat de decizia din prima jumătate a anului 2026, când Consiliul Concurenței a penalizat un număr de zece instituții bancare cu o sumă cumulată de 3,73 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane euro. Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcarea legislației interne din domeniul concurenței și a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, autoritățile suspectând o coordonare concertată a comportamentului în cadrul procedurilor interne de fixare a indicelui de referință.

Înainte ca hotărârea oficială a autorității de concurență să fie pusă la dispoziția publicului, Banca Națională a României a considerat necesar să intervină și să ceară o serie de explicații detaliate. Demersul a avut ca scop prevenirea instalării unei stări de confuzie generală, eliminarea unor așteptări nerealiste în piață sau evitarea lansării unor acuzații lipsite de fundament, factori care ar fi putut periclita direct stabilitatea sectorului.

În cuprinsul documentului de analiză publicat de banca centrală se menționează în mod expres necesitatea de a aduce lumină asupra câtorva aspecte esențiale:

„Pentru corecta informare a opiniei publice, este necesar să se clarifice în mod coerent: care sunt prevederile legale încălcate în condiţiile în care regulamentul şi normele pieţei monetare sunt considerate corecte şi respectate; cum poate fi interpretat drept comportament anticoncurenţial, un schimb de informaţii într-un cadru caracterizat prin reguli de transparenţă, precum şi cum se poate determina nivelul ROBOR presupus a fi corect, faţă de cel publicat”, se arată în raport.

O îngrijorare majoră a băncii centrale este legată de posibilitatea ca amenda istorică să devină un catalizator pentru mii de procese deschise de persoanele fizice și juridice care dețin sau au deținut credite cu dobândă variabilă legată de ROBOR. Dimensiunea pierderilor financiare pentru bănci va depinde strict de metodologia prin care se va stabili presupusul prejudiciu adus debitorilor, existând un risc real ca facturile finale ale litigiilor să eclipseze valoarea amenzilor inițiale.

Toate aceste costuri de judecată și despăgubiri s-ar suprapune peste un context macrofinanciar de fond degradat, atât la nivel autohton, cât și pe plan global. Analiza BNR indică faptul că o acumulare concomitentă a tuturor acestor șocuri economice va pune o presiune financiară uriașă pe umerii băncilor.

„Cele două tipuri de costuri suplimentare menţionate s-ar adăuga costurilor aferente deteriorării cadrului macrofinanciar intern şi internaţional. Cumularea efectelor materializării tuturor acestor şocuri suprapuse ar însuma cheltuieli semnificative pentru instituţiile de credit.

Implicaţiile acestor scenarii merg dincolo de sectorul bancar, afectând atât încasările realizate de statul român din impozitul pe profitul bancar, cât şi avantajele asociate percepţiei externe asupra stabilităţii sectorului bancar, care până în prezent au avut efecte pozitive pentru ratingul suveran şi asupra costului asociat refinanţării datoriei publice. Totodată, nu trebuie minimizate efectele reputaţionale la nivel intern şi extern asupra sectorului bancar românesc”, se mai arată în raport.