Site-ul oficial al Direcției de Cultură Constanța a fost compromis sâmbătă, 4 iulie 2026, în urma unui atac cibernetic. Persoana care a obținut acces neautorizat la pagina instituției a modificat conținutul afișat și a lăsat un mesaj, arată ziarul Amprenta. Potrivit DNSC, numărul atacurilor informatice a crescut semnificativ în ultimul an.

Pe pagina afectată a apărut mesajul „Hacked by AntonKill”. Incidentul are loc în contextul în care autoritățile din domeniul securității cibernetice au emis recent noi avertismente privind intensificarea tentativelor de fraudă online.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția asupra unei campanii de phishing semnalate de FBI și CISA, care vizează utilizatori ai unor aplicații de mesagerie criptată, precum Signal, WhatsApp și Telegram.

Potrivit specialiștilor, atacatorii trimit mesaje care par să provină de la echipele de suport ale aplicațiilor și încearcă să convingă utilizatorii că există probleme de securitate sau de sincronizare a conturilor.

Prin această metodă, victimele sunt determinate să activeze anumite funcții de recuperare și să ofere informații sensibile, inclusiv chei de backup sau coduri care pot permite accesul neautorizat la conturi.

DNSC le reamintește utilizatorilor că serviciile oficiale de suport nu solicită niciodată coduri de verificare, PIN-uri sau chei de recuperare prin mesaje transmise în aplicații.

Conform avertismentelor transmise de autorități, astfel de campanii pot viza inclusiv persoane cu acces la informații importante, printre care oficiali, angajați din domeniul militar, jurnaliști sau alte categorii expuse.

Specialiștii recomandă evitarea accesării linkurilor suspecte, verificarea informațiilor doar prin surse oficiale și blocarea expeditorilor care solicită date confidențiale. Utilizatorii care au transmis deja astfel de informații sunt sfătuiți să își actualizeze imediat setările de securitate.