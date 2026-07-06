Cât costă cu adevărat un credit când ai istoric negativ? Calculul pe care puțini îl fac înainte să semneze

Atunci când apare o cheltuială neprevăzută, iar accesul la finanțare este limitat din cauza unui istoric de plată nefavorabil, multe persoane caută soluții rapide. În astfel de situații, tentația de a accepta prima ofertă disponibilă este mare, însă costurile reale ale unui împrumut pot fi considerabil mai ridicate decât par la prima vedere.

Persoanele care caută un credit cu istoric negativ in biroul de credit ar trebui să analizeze cu atenție toate condițiile contractuale, nu doar viteza aprobării sau suma pe care o pot obține. De multe ori, diferența dintre o alegere inspirată și una costisitoare constă în câteva calcule făcute înainte de semnarea contractului.

Biroul de Credit centralizează informații despre comportamentul de plată al persoanelor care au accesat produse de finanțare. O întârziere mai mare de 30 de zile la plata unei rate poate conduce la înregistrarea unei restanțe, după notificarea prealabilă a clientului.

Odată înregistrată, informația rămâne în evidențe timp de patru ani de la data stingerii datoriei. Acest lucru poate influența accesul la noi împrumuturi, deoarece instituțiile financiare analizează istoricul de credit înainte de aprobarea unei cereri.

Totuși, existența unui istoric negativ nu înseamnă automat că finanțarea este imposibilă. Există soluții de credit rapid, însă fiecare ofertă trebuie analizată cu atenție, deoarece condițiile pot varia semnificativ de la un creditor la altul.

Mulți solicitanți se concentrează exclusiv asupra sumei pe care o pot primi și asupra timpului de aprobare. În realitate, criteriul care ar trebui analizat primul este costul total al creditului.

Acesta include nu doar dobânda, ci și eventualele comisioane de analiză, administrare, rambursare sau alte costuri prevăzute în contract. Chiar și atunci când rata lunară pare accesibilă, suma totală restituită poate fi mult mai mare decât valoarea împrumutului.

Din acest motiv, este recomandat ca, înainte de semnarea contractului, să fie calculată suma finală care va fi rambursată pe întreaga perioadă a creditului.

Să presupunem că o persoană împrumută 1.000 de lei pentru o perioadă de 12 luni. La prima vedere, o rată lunară de aproximativ 200-250 de lei poate părea ușor de gestionat. Însă, la finalul perioadei de rambursare, suma totală plătită poate ajunge la aproape dublul sau chiar de câteva ori valoarea împrumutată, în funcție de dobândă și de costurile asociate.

Acesta este motivul pentru care specialiștii recomandă ca analiza unui credit să înceapă întotdeauna cu întrebarea: Cât voi plăti în total?, nu Cât primesc astăzi?

Dobânda nu este întotdeauna singurul element care influențează costul unui credit. În unele situații, pot exista comisioane fixe pentru analiza dosarului, administrarea creditului sau alte servicii incluse în contract. Aceste costuri au un impact și mai mare atunci când suma împrumutată este redusă.

De asemenea, ofertele promoționale care promovează dobânzi foarte mici sau chiar zero trebuie analizate în detaliu. Acestea pot fi valabile doar pentru o perioadă limitată sau pot presupune anumite condiții care influențează costul final al finanțării.

Citirea atentă a contractului și solicitarea unui grafic complet de rambursare sunt pași esențiali înainte de acceptarea unei oferte.

Legislația din România a introdus plafoane privind costurile anumitor credite de consum acordate de instituțiile financiare nebancare. Scopul acestor modificări este limitarea costurilor excesive și creșterea nivelului de protecție pentru consumatori. În anumite situații, persoanele care au contracte aflate în derulare pot solicita revizuirea condițiilor, dacă acestea depășesc limitele prevăzute de lege și sunt îndeplinite condițiile legale.

Este important de reținut că această actualizare nu se aplică automat tuturor contractelor. Debitorul trebuie să solicite în mod expres verificarea și, după caz, modificarea condițiilor contractuale.

Înainte de a aplica pentru un nou credit, merită analizate câteva aspecte esențiale:

suma totală care va fi rambursată;

valoarea tuturor comisioanelor;

perioada de rambursare;

posibilitatea rambursării anticipate;

consecințele unei eventuale întârzieri la plată.

La fel de important este ca rata lunară să se încadreze confortabil în bugetul personal. O finanțare care rezolvă o problemă pe termen scurt poate genera dificultăți suplimentare dacă rambursarea devine dificilă.

Înainte de contractarea unui nou împrumut, poate fi utilă analizarea altor opțiuni disponibile. Negocierea unui plan de plată cu creditorul actual, restructurarea unei datorii existente și reevaluarea cheltuielilor lunare pot reprezenta soluții mai avantajoase decât accesarea unei noi finanțări.

Fiecare situație este diferită, iar alegerea potrivită depinde de veniturile disponibile, valoarea datoriei și capacitatea de rambursare.

Un credit poate reprezenta o soluție utilă în momentele în care este nevoie rapidă de lichidități, inclusiv pentru persoanele care au avut dificultăți de plată în trecut. Totuși, decizia nu ar trebui luată exclusiv în funcție de rapiditatea aprobării sau de ușurința procesului de aplicare.

Calculul costului total, verificarea tuturor comisioanelor și înțelegerea obligațiilor contractuale sunt pași esențiali pentru a evita surprizele neplăcute. Cu cât informațiile sunt analizate mai atent înainte de semnarea contractului, cu atât șansele ca împrumutul să rămână o soluție financiară și nu o nouă povară sunt mai mari.