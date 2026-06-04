La Onești a fost inaugurat „Drumul Perfecțiunii”, un traseu tematic dedicat Nadiei Comăneci și locurilor care au contribuit la formarea celei care a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale.

Proiectul transformă orașul într-un circuit cultural și educațional care urmărește pașii făcuți de marea campioană în copilărie și adolescență.

Inițiativa aparține Clubului Sportiv Municipal Onești și își propune să valorifice patrimoniul sportiv al orașului, oferind localnicilor și turiștilor o experiență care combină memoria istorică, tehnologia și identitatea comunității.

Inaugurarea traseului a coincis cu revenirea Nadiei Comăneci la Onești, un moment care a atras sute de persoane.

„Drumul Perfecțiunii” a fost conceput de arhitecta Anca Constantin și realizat într-un interval de doar 10 zile. Potrivit reprezentanților proiectului, cifra 10, care a devenit sinonimă cu performanța Nadiei Comăneci după Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, a reprezentat o sursă de inspirație pentru întregul concept.

Directorul Clubului Sportiv Municipal Onești, Ingrid Istrate, a explicat că proiectul a fost gândit ca un omagiu adus atât campioanei, cât și orașului care a contribuit la formarea uneia dintre cele mai importante figuri din istoria sportului mondial.

„Sunt orașe care păstrează istoria în muzee. Și sunt orașe care o păstrează pe străzi, în pași, în amintiri și în locurile prin care au trecut oamenii care au schimbat lumea”, a declarat Ingrid Istrate.

Circuitul începe din fața blocului în care a copilărit Nadia Comăneci, situat pe strada Tineretului, și continuă prin mai multe puncte reprezentative pentru istoria gimnasticii din Onești.

Printre reperele incluse în traseu se află fostul Cinema Capitol, zona Restaurantului Intim, Strada Poștei, Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” și Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci”.

Fiecare punct este marcat prin borne tematice, panouri interactive și plăci memoriale. Vizitatorii pot accesa informații suplimentare prin intermediul codurilor QR amplasate pe traseu, care oferă acces la fotografii, documente și imagini video de arhivă.

Proiectul include și componente digitale menite să aducă mai aproape perioada în care Nadia Comăneci și alte campioane ale gimnasticii românești se antrenau la Onești.

Prin aplicații de realitate augmentată, vizitatorii pot explora imagini și reconstituiri ale orașului din anii 1970 și pot descoperi atmosfera în care s-au format generații de sportive care au reprezentat România pe cele mai importante scene internaționale.

Primul punct al traseului, denumit „Lumina care a aprins visul”, este amplasat în fața blocului copilăriei Nadiei Comăneci. Monumentul este iluminat permanent și simbolizează începutul unei cariere care a schimbat istoria gimnasticii.

Unul dintre cele mai importante momente ale inaugurării a fost revenirea Nadiei Comăneci în locurile pe care le parcurgea zilnic în perioada copilăriei, atunci când mergea la antrenamente.

Sute de persoane, printre care copii, foști sportivi, profesori, antrenori și admiratori, au participat la eveniment și au întâmpinat-o în fața blocului în care a crescut.

În cadrul ceremoniei, Nadia Comăneci a semnat banca amplasată la primul reper al traseului, „Lumina care a aprins visul”, transformând obiectul într-un simbol al legăturii sale cu orașul în care și-a început cariera sportivă.

Reprezentanții proiectului consideră că „Drumul Perfecțiunii” depășește dimensiunea unui simplu traseu urban și reprezintă o investiție în memoria colectivă a comunități

Proiectul a fost realizat cu sprijinul comunității locale și a fost finanțat integral prin sponsorizarea acordată de OMV Petrom, prin Fundația FORGYM București. Inițiatorii urmăresc consolidarea imaginii Oneștiului ca oraș asociat performanței sportive și dezvoltarea unui nou obiectiv de interes cultural și turistic.

În perioada următoare, traseul urmează să fie extins prin noi instalații artistice, elemente multimedia și componente interactive care vor completa experiența vizitatorilor.