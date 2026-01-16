Turcia a trimis cu întârziere României o mie de blindate. Romtehnica cere despăgubiri de milioane de euro

Compania Națională Romtehnica a cerut producătorului turc Otokar plata unor despăgubiri în valoare de aproape 40 de milioane de euro, invocând întârzieri în livrarea vehiculelor blindate contractate pentru Ministerul Apărării Naționale.

Romtehnica a formulat două solicitări distincte de despăgubire către Otokar. Acestea vizează atât întârzierile în livrarea autovehiculelor blindate, cât și nerespectarea unor obiective asumate în contract privind realizarea producției pe plan local. Producătorul turc a contestat cererile în instanță, însă a anunțat că va achita suma datorată, în paralel cu continuarea negocierilor pentru o soluționare amiabilă.

Acordul semnat prevede furnizarea unui total de 1.059 de vehicule tactice blindate ușoare COBRA II 4×4. Dintre acestea, primele 278 urmează să fie fabricate în Turcia, iar restul de 781 să fie produse în România. Livrările sunt programate să se deruleze în loturi, pe o perioadă de cinci ani, cu finalizare estimată în acest interval.

Contractul a fost semnat la 27 noiembrie 2024, după ce Ministerul Apărării Naționale a atribuit Otokar furnizarea autovehiculelor la o valoare totală de aproximativ 857 de milioane de euro, fără TVA. Producția este structurată astfel încât cea mai mare parte a vehiculelor să fie realizată în România, livrările urmând să înceapă în ultimul trimestru al anului 2025.

Otokar a depus oferta pentru procedura de achiziție la data de 20 martie 2024, în cadrul licitației inițiate de Romtehnica, în calitate de reprezentant al Ministerului Apărării Naționale. După parcurgerea etapelor de calificare, evaluare tehnică, testare și analiză financiară, compania turcă a fost informată, la 4 octombrie 2024, că a fost declarată câștigătoarea procedurii.

Autovehiculul tactic blindat COBRA II 4×4 este utilizat în prezent de peste 20 de operatori din 13 țări. Platforma este rezultatul experienței de aproape patru decenii a Otokar în industria de apărare și a fost concepută ca un sistem modular, adaptabil pentru misiuni variate. Din 2013, COBRA II a fost dezvoltat în peste 30 de versiuni, în funcție de cerințele utilizatorilor, iar varianta destinată României va fi configurată special conform specificațiilor tehnice și tactice ale Ministerului Apărării.

Otokar se numără printre furnizorii de vehicule militare pentru NATO și pentru Organizația Națiunilor Unite încă din anii 1980. Compania are peste 33.000 de autovehicule militare aflate în dotarea a mai mult de 60 de utilizatori din peste 40 de state. Otokar face parte din Koç Group, unul dintre cele mai mari grupuri industriale din Turcia, cu aproape 90 de companii, aproximativ 120.000 de angajați și o rețea extinsă de dealeri și servicii post-vânzare.