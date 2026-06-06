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Turcia înăsprește regulile în spațiile publice. Amenzi de până la 5.000 de euro pentru un gest banal

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Turcia înăsprește regulile în spațiile publice. Amenzi de până la 5.000 de euro pentru un gest banalTurcia. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Turcia analizează înăsprirea legislației privind produsele din tutun, o posibilă schimbare care ar putea influența semnificativ experiența milioanelor de turiști ce vizitează anual litoralul turcesc. Pachetul de măsuri analizat de autorități vizează limitarea fumatului în spațiile publice, inclusiv în zonele turistice intens frecventate, precum plajele, terasele și promenadele.

Plan pentru eliminarea treptată a produselor din tutun

Direcția noilor reglementări ar fi reducerea treptată a consumului de tutun, cu posibilitatea de a ajunge chiar la eliminarea acestuia pe termen lung. În plus față de restricțiile deja în vigoare, sunt luate în calcul și limitări suplimentare privind comercializarea, importul și producția acestor produse.

O atenție specială este acordată și țigărilor electronice, care ar urma să fie incluse în aceeași categorie cu produsele tradiționale din tutun.

sursa: Twitter

Interdicții extinse în spațiile publice

Potrivit propunerilor aflate în discuție, fumatul ar putea fi interzis pe plaje, în locurile de joacă, pe bazele sportive, pe străzi și în zonele urbane aglomerate, dar și pe terasele restaurantelor și cafenelelor. În același timp, restricțiile ar urma să fie aplicate în spitale, școli sau lăcașuri de cult, unde regulile sunt deja stricte.

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Noul regulament nu s-ar limita doar la țigările clasice. Ar fi vizate și țigările electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului, dar și narghileaua, un obicei foarte popular în Turcia, mai ales în zonele turistice, arată Ziarulromânesc.at.

Amenzi mari și controale mai stricte în zonele turistice

Aplicarea acestor reguli ar putea veni cu sancțiuni serioase, care în unele cazuri pot ajunge până la 5.000 de euro. În același timp, se discută și despre folosirea unor metode moderne de control, inclusiv camere video, pentru a depista mai ușor eventualele abateri.

Reglementările ar putea deveni mai stricte și în mijloacele de transport, inclusiv în autobuze și taxiuri, unde fumatul ar fi interzis total, fără nicio excepție. În același timp, accentul ar fi pus pe prevenirea încălcării regulilor și pe un control permanent, în special în zonele turistice aglomerate.

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