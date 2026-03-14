Economie

Ce trebuie să știți despre vacanțele în Turcia pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Vacanțele în Turcia continuă să fie populare, însă tensiunile din Orientul Mijlociu determină turiștii să fie mai precauți. Experții recomandă informarea corectă înainte de a călători, urmărirea atentă a avertismentelor de securitate și alegerea regiunilor mai sigure, în special în zonele turistice cunoscute, informează Metro.

Vacanțele în Turcia în contextul războiului din Orientul Mijlociu

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească după ce Statele Unite și Israel au lansat o „operațiune militară majoră” în Iran, ridicând întrebări cu privire la siguranța călătoriilor în regiune, inclusiv în Turcia.

Duminică, Iranul a promis răzbunare după uciderea liderului său, ayatollahul Ali Khamenei, iar confruntările cu Israelul au escaladat rapid, în cadrul unui conflict mai amplu generat de Operațiunea Epic Fury. Până în prezent, bilanțul din Iran a ajuns la 1.332 de morți, în timp ce alte 11 persoane au fost ucise în Golf și 11 în Israel.

Impactul asupra regiunii este resimțit pe scară largă: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Irak și Qatar au închis spațiul aerian, iar o bază a Royal Air Force din Cipru a fost atacată cu dronă, ceea ce a determinat compania easyJet să anuleze toate zborurile către insula mediteraneană.

Război Iran

Război Iran. Sursă foto: X.com

Turcia, sub amenințarea rachetelor iraniene: Ministerul de Externe oferă recomandări de siguranță

Luni, 9 martie, Turcia a raportat interceptarea unei noi rachete balistice iraniene de către sistemele de apărare aeriană NATO, marcând al doilea incident de acest tip în doar o săptămână. Autoritățile de la Ankara au subliniat că vor reacționa ferm la orice amenințări care le încalcă spațiul aerian, considerând situația un test tot mai intens la adresa securității naționale.

Incidentul s-a produs deasupra regiunii sudice a țării, iar Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, a emis avertismente directe către Teheran, fără a solicita oficial sprijin suplimentar din partea aliaților din blocul comunitar.

În paralel, Departamentul de Stat al SUA a emis o măsură de precauție, solicitând tuturor angajaților guvernamentali neesențiali și membrilor familiilor acestora să părăsească consulatul american din Adana, în sud-estul Turciei, invocând riscuri crescute pentru securitate.

Toate aceste evenimente au generat întrebări privind siguranța călătoriilor în Turcia, iar autoritățile internaționale continuă să monitorizeze situația cu atenție.

Constantinopol

Constantinopol. Sursa foto: Pixabay

Autoritățile americane și britanice actualizează avertismentele pentru Turcia

Civilii americani aflați în sud-estul Turciei sunt sfătuiți ferm să părăsească zona cât mai curând posibil, după ce Consulatul SUA din Adana a suspendat toate serviciile consulare. În acest context, cetățenii americani sunt îndrumați să apeleze Ambasada SUA din Ankara sau Consulatul General din Istanbul pentru asistență.

Din perspectiva britanică, Ministerul de Externe și-a revizuit ultimele recomandări pentru călătoriile în Turcia la 1 martie, actualizând avertismentul referitor la trecerea frontierei terestre din Iran.

Istanbul

Istanbul. Sursa foto: Pixabay

Cetățenii britanici care intenționează să traverseze granița sunt sfătuiți să contacteze mai întâi Ambasada Regatului Unit din Ankara. Oficialii britanici subliniază că părăsirea Iranului pe uscat se face pe propriul risc și avertizează că posesia unui pașaport britanic sau orice legături percepute cu Regatul Unit pot determina autoritățile iraniene să rețină persoanele.

În plus, Ministerul de Externe britanic recomandă evitarea deplasărilor în anumite zone din Turcia, în special în proximitatea graniței cu Siria, unde riscurile teroriste sunt ridicate. Totuși, pentru destinații turistice populare precum Istanbul, Cappadocia sau Antalya, nu există avertismente speciale de călătorie în acest moment.

4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale