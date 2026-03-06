Stațiuni turistice care ar putea fi afectate de conflictul din Iran

Tensiunile tot mai mari din Orientul Mijlociu, generate de conflictul care implică Iranul, încep să ridice semne de întrebare și în industria turismului. În ultimii ani, numeroase țări din Golf au investit miliarde de dolari în dezvoltarea unor stațiuni de lux, însă escaladarea militară riscă să afecteze fluxul de vizitatori și siguranță a acestor locuri, informează Express.

Una dintre destinațiile care ar putea resimți rapid efectele instabilității regionale este Dubai, un oraș devenit sinonim cu turismul de lux. Pe lângă zgârie-nori și centre comerciale uriașe, orașul găzduiește și stațiuni de renume mondial.

Printre cele mai cunoscute se numără Atlantis The Palm, situat pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah, dar și complexul Jumeirah Beach Hotel, aflat pe una dintre cele mai populare plaje din emirat. În eventualitatea unei escaladări a conflictului sau a unor restricții de zbor, astfel de stațiuni ar putea înregistra anulări masive de rezervări.

Și capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, este o destinație tot mai populară pentru vacanțe. Zona Saadiyat Island găzduiește mai multe resorturi exclusiviste, precum Saadiyat Rotana Resort & Villas. Aceste stațiuni sunt frecventate de turiști din Europa și Asia, iar orice perturbare a traficului aerian din Golf poate afecta direct numărul de vizitatori.

În Doha, autoritățile au dezvoltat în ultimii ani zone turistice moderne, în special în jurul insulei The Pearl-Qatar. Resorturi precum Marsa Malaz Kempinski atrag turiști în căutare de vacanțe exclusiviste la malul Golfului Persic. Totuși, dependența de transportul aerian face ca aceste destinații să fie vulnerabile în cazul restricțiilor sau al tensiunilor militare din regiune.

Conflictul regional afectează și turismul din Israel, în special stațiunile balneare de pe malul Marea Moartă. Orașul Ein Bokek este cunoscut pentru hotelurile și centrele de tratament care atrag anual mii de turiști interesați de proprietățile terapeutice ale apei și nămolului.

În contextul avertismentelor de securitate și al tensiunilor militare, aceste stațiuni se confruntă deja cu anulări de rezervări și scăderi ale numărului de vizitatori.

Și Arabia Saudită mizează pe dezvoltarea unor destinații turistice spectaculoase. Printre cele mai ambițioase proiecte se numără The Red Sea Project, care include stațiuni exclusiviste construite pe insule din Marea Roșie. În cazul unei amplificări a conflictului regional, investitorii și turiștii ar putea deveni însă mai reticenți.

Este știut faptul că Orientul Mijlociu a devenit în ultimul deceniu una dintre cele mai dinamice regiuni turistice din lume. Stațiuni ultramoderne, infrastructură aeriană de top și investiții uriașe au transformat orașe din Golf în destinații apreciate la nivel global.

Cu toate acestea, conflictul din jurul Iranului ar putea genera un efect de domino asupra turismului regional. Restricțiile de zbor, temerile legate de securitate și incertitudinea geopolitică riscă să determine turiștii să își reorienteze planurile de vacanță pentru următoarea perioadă spre destinații considerate mult mai sigure.