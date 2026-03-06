Dan Andronic, despre cazul Irinei Ponta. Oana Țoiu a evitat să dea cel mai simplu răspuns posibil

Uriașul scandal ce a avut-o ca actor principal, fără voie, pe Irina Ponta, a fost tema podcastului difuzat azi de evz.ro, pe platforma de Youtube Hai România. Dan Andronic și Radu Coșarcă au discutat despre controversele care o vizează pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României.

Dan Andronic a remarcat derapaje grave la nivel instituțional, care anulează și bruma de competență care mai există în statul român.

„Noi, românii, transformăm orice comedie în tragedie. Ne batem joc de bruma de competență, responsabilitate și respect care mai există în statul român. Cum? Prin gesturi tâmpite, prin neam-prostie. Nici nu știu cum să mai zic...”

Jurnalistul a explicat că trebuie făcut abstracție de persoanele implicate. Și trebuie judecat cazul pe fond. „Irina Ponta are 17 ani și 11 luni, asta nu e o crimă în România și nu înseamnă 18 ani. Se afla la Abu Dhabi, pentru a se încrie la o facultate.

Nu a stat într-un apartament pe care și l-a luat Victor Ponta din banii despre care nu stim de unde îi are. A stat într-un campus universitar. A încercat să se suie în patru curse aeriene. Fiind înscrisă și îndeplinind condițiile de prioritate stabilite de statul român. Ce să vezi, după ce pleacă de la Abu Dhabi spre Oamn, de acolo pleca cursa, i se spune că nu mai are loc în avion”, a afirmat moderatorul podcastului.

Esențial în acest scandal este faptul că Oana Țoiu nu a dat un răspuns simplu. La întrebarea dacă a intervenit telefonic, pentur ca Irina Ponta să fie dată jos din avion.

„Azi dimineață am scris un editorial în care am scris că nu e vorba despr Irina, Victor Ponta sau Daciana Sârbu. E vorba de un copil care a fost dat jos. Nu e vorba despre Oana Țoiu. La conferința de presă nu a răspuns dacă a dat sau nu telefon. Răspunsurile simple sunt cu da sau cu nu. Țoiu nu a răspuns prin Nu. Și a declanșat un val de comentarii, de informări, de dezinformări, Campania în sprijinul ei susține: copiii chiaburilor nu au ce să caute. În lumea nepomarxistă lumea e între chaburi și clăcași. Lumea nu mai e așa demult”, a mai spus Dan Andronic.