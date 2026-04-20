Lufthansa se confruntă cu un val de critici. Investitorii germani amenință cu tăierea afacerilor la Cluj

Compania aeriană Lufthansa se confruntă cu un val de critici din partea mediului de afaceri româno-german, după decizia recentă de a reduce drastic frecvența zborurilor către România. Cel care a tras semnalul de alarmă este dr. Florin Sabou, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord (DWNT).

Acesta i-a adresat o scrisoare oficială direct lui Carsten Spohr, CEO-ul grupului aviatic, solicitând menținerea legăturii vitale dintre Cluj-Napoca și München.

Președintele DWNT a spus că reducerea conectivității aeriene riscă să saboteze una dintre cele mai prospere regiuni din Europa de Est. Florin Sabou a declarat că ruta către München nu este un simplu itinerar de vacanță, ci o infrastructură esențială pentru companiile multinaționale care au investit miliarde de euro în Transilvania.

Cluj-Napoca este un important centru de tehnologie și investiții, puternic conectat internațional, unde legătura directă cu hub-ul München joacă un rol esențial pentru mobilitatea companiilor, investitorilor și specialiștilor”, a punctat Florin Sabou.

Liderul organizației, care reprezintă interesele firmelor din Germania, Austria și Elveția, a avertizat că o scădere a frecvenței pe această rută va duce inevitabil la o scădere a competitivității regionale.

Efectele politicii Lufthansa nu sunt doar teoretice. Antreprenorii locali resimt deja bulversările provocate de grevele repetate și de anulările subite. Liviu Sav, fondatorul IMM Club, a povestit cum a fost nevoit să improvizeze rute alternative după ce zborul său din Cluj a fost anulat.

„Este al treilea an consecutiv în care obișnuitele greve de primăvară de la Lufthansa mă prind în ofsaid. Anul acesta am pățit-o la Cluj. Mi-a fost anulat zborul la Munchen. Asta mi-a provocat o vizită neprogramată pe la Sibiu, de unde am zburat către Viena”, a declarat Liviu Sav.

Omul de afaceri a remarcat un detaliu paradoxal: în timp ce avioanele Lufthansa rămân la sol, subsidiarele grupului, precum Air Dolomiti, continuă să opereze, ceea ce creează confuzie și costuri suplimentare pentru oamenii de business care depind de rutele germane.

În spatele acestor decizii stă un plan de restructurare brutal. Lufthansa încearcă să compenseze dublarea prețului la kerosen și pierderile generate de conflictele de muncă interne. Una dintre cele mai dure măsuri vizează ruta München – Cluj, unde frecvența curselor ar urma să fie redusă cu 75%.

De asemenea, închiderea diviziei CityLine va afecta direct zborurile către alte orașe importante precum Sibiu, Timișoara sau Oradea. Deși Grupul Lufthansa a raportat venituri de aproape 40 de miliarde de euro pentru anul 2025, profitul operațional este sub presiune constantă, potrivit Transilvania Business.