Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională

Într-o altă perioadă foarte tulbură pentru România, ar exista o soluție politică de compromis. Adrian Severin, invitat în podcastul realizat, luni, de Robert Turcescu, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, a vorbit despre formarea unui guvern de uniune națională. Care, crede fostul ministru de Externe, ar putea să mai dezamorseze situația foarte încordată la nivel politic. Pe de altă parte, el recunoaște că ideea pare una de neconcretizat.

„Când am avut puterea în ultimul guvern în care am funcționat, ca ministru, deci în 1997, e mult de atunci, am vorbit despre conciliere, despre concilierea istorică. Dar reconciliere politică la ora actuală însă nu mai prea văd cuvântul reconciliere ca fiind potrivit pentru că ar însemna cine să se împace? Victima cu agresorul Bun, și asta se poate realiza, dar nu în contextul actual”, a afirmat invitatul lui Robert Turcescu. Fostul ministru e Externe a explicată că fiecare partid are un interes diferit și nu crede că „săbiile vor intra în aceeași teacă.”

„Deconcilierea presupune nu doar o ștergere a trecutului, ci o ștergere a diferențelor esențiale, nu pot să văd cum să se reconcilieze cei care duc o politică ant-inațională cu cei care duc o politică pro-națională, anti-democratică, cu cei care duc, mă înțelegeți, sunt mai multe săbii care nu pot să intre în aceeași teacă. Însă, într-adevăr, dacă nu toate partidele, cel puțin partidele care se prezumă a fi românești. USR-ul este un exponent al unei politici străine.

„Dar celelalte partide, care se prezumă până la proba contrară a fi partide totuși legate de națiunea română și națiunea română civică, nu neapărat etnică, și de ideea democratică unei democrații minimale, acestea, chiar dacă au strategii diferite, tactici diferite, programe diferite, ele pot să găsească un numitor comun.

Și acest numitor comun ar trebui să fie resuscitarea Constituției, ceea ce ar însemna că acest guvern de Uniune ar trebui să fie resuscitat. Trebuie, în afară de câteva măsuri urgente, chiar dacă esențiale, să o ia și pe aceea a revenirii la alegeri. Cât mai repede, pentru a relegitima sau a legitima conducerea României. Deci în situația dată, nu cred că e cuvântul reconciliere cel mai potrivit. Nu văd cine cu cine, nu se poate reconcilia apa cu focul”, a mai opinat Adrian Severin.