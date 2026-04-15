Robert Turcescu: Dacă în SUA nu s-au făcut calcule înainte de război, suntem într-o nebunie planetară

Tensiunile geopolitice actuale și efectele conflictului deschis cu Iranul au fost subiectele centrale ale podcastului de miercuri, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Robert Turcescu, alături de invitații săi, Liviu Mihaiu și Octavian Hoandră, a încercat să descifreze dacă deciziile luate la Washington sunt rodul unui impuls de moment sau fac parte dintr-un plan strategic extrem de riguros.

Întrebarea a vizat implicarea serviciilor de informații și a experților militari în modelarea acțiunilor liderului de la Casa Albă, Donald Trump. S-a pus problema dacă Statele Unite au evaluat corect toate variabilele unei confruntări directe sau dacă lumea asistă la un joc periculos de noroc.

Robert Turcescu a ridicat problema responsabilității la cel mai înalt nivel, subliniind că o putere de talia Statelor Unite nu își poate permite să acționeze fără un plan pe termen lung, bine pus la punct de către instituțiile sale de elită.

„Mă gândesc că s-au făcut niște calcule. Bă, cum ieșim din asta? Ce se întâmplă? Care e planul pe termen lung? Dacă nu s-a făcut un astfel de plan, la nivel de America, nu la nivel de nu știu care, din Călărași, da?

E vorba de SUA aici. Dacă nu s-au făcut astfel de calcule, dacă serviciile secrete americane, totuși cele mai... nu știu dacă puternice, dar măcar cele mai informate din lume. CIA, FBI, Armata. Dacă ăștia n-au făcut astfel de calcule, înseamnă că suntem într-o nebunie planetară”, a punctat jurnalistul.

Dincolo de discursul politic și de securitate, analiza a mers către interesele economice colosale. Strategia americană ar putea viza controlul pieței globale de energie, forțând marii consumatori să depindă direct de resursele controlate de Washington.

„Dacă nu s-au făcut calcule și au calculat că la final, să aleg cu bani mai mulți, vor avea unde să vândă petrolul pe care au pus mâna în Venezuela. Vor avea unde să vândă gazul pe care îl scot din șisturi”, a explicat Robert Turcescu în timpul emisiunii.

O altă ipoteză lansată în cadrul discuției a fost legată de dorința administrației americane de a-și impune dominația economică asupra partenerilor europeni. Prin destabilizarea Orientului Mijlociu și implicit a rutelor tradiționale de aprovizionare, SUA ar putea deveni furnizorul principal de energie pentru bătrânul continent.

„Cred că Trump, în ideea lui de America First, a zis așa. Îmi bag picioarele în ei de europeni să vină în genunchi la mine să le dau gaz și petrol. La prețul pe care îl vreau eu, iar dacă pentru asta este nevoie să provoc haos în Orientul Mijlociu, în Golf, am s-o fac”, a concluzionat realizatorul emisiunii.