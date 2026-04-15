România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare pentru populația civilă din Liban

România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare, care includ alimente, corturi, saci de dormit, perne și pături, destinate populației civile din Liban. „România se alătură comunităţii europene în efortul de a sprijini umanitar populaţia civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu”, a anunțat Guvernul, într-un comunicat.

Guvernul a transmis că România se alătură comunității europene în efortul de a sprijini umanitar populația civilă din Liban, care se confruntă cu o criză provocată de situația de securitate din Orientul Mijlociu.

„Cincisprezece tone de alimente, corturi şi cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearşafuri şi feţe de pernă) din rezervele naţionale de stat vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, la Beirut”, a anunțat Executivul.

Ministerul Apărării Naționale a transportat ajutoarele cu un avion C130 și un Spartan C27J, care au decolat miercuri, la ora 10:00.

SUA și Iran, foarte aproape de un acord. S-ar putea semna înainte de expirarea armistițiului, potrivit Axios
Biletele de tratament pentru peste 50.000 de pensionari. Ministerul Finanțelor a aprobat alocarea bugetară
Acțiunea are loc după decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, și răspunde solicitării de sprijin umanitar primite de România prin Mecanismul european de Protecție Civilă. „Acțiunea României se derulează sub egida Protecției Civile Europene, care finanțează 75% din costul transportului”, a transmis Executivul.

Prima întâlnire directă între Israel și Liban din ultimii 43 de ani, la Washington

La Washington a avut loc, marți, prima întâlnire directă între reprezentanții Israelului și ai Libanului din ultimii 43 de ani. Președintele libanez Joseph Aoun a cerut un armistițiu în sudul țării, în timp ce Israelul a respins încetarea focului până când Hezbollah nu va mai reprezenta o amenințare.

În ciuda eforturilor diplomatice de la Casa Albă, Hezbollah a lansat un atac masiv coordonat. Gruparea a revendicat 13 atacuri simultane asupra unor locații din nordul Israelului, folosind rachete și drone.

19:43 - SUA și Iran, foarte aproape de un acord. S-ar putea semna înainte de expirarea armistițiului, potrivit Axios
19:39 - Robert Turcescu: Dacă în SUA nu s-au făcut calcule înainte de război, suntem într-o nebunie planetară
19:26 - Biletele de tratament pentru peste 50.000 de pensionari. Ministerul Finanțelor a aprobat alocarea bugetară
19:17 - Evenimentul Istoric Nr. 97 răspunde la întrebarea: „A fost istoricul Nicolae Iorga francmason?”
19:08 - Doliu în muzică. A murit colaboratorul Madonnei la proiectul „La Isla Bonita”, Marcos Loya
19:01 - Trump i-a cerut lui Xi Jinping să nu mai vândă arme regimului din Iran. Cum a răspuns liderul comunist chinez

Robert Turcescu: Dacă în SUA nu s-au făcut calcule înainte de război, suntem într-o nebunie planetară
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum, în toată lumea
Liviu Mihaiu, despre războiul din Iran. Va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui
