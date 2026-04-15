România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare pentru populația civilă din Liban

România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare, care includ alimente, corturi, saci de dormit, perne și pături, destinate populației civile din Liban. „România se alătură comunităţii europene în efortul de a sprijini umanitar populaţia civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu”, a anunțat Guvernul, într-un comunicat.

Guvernul a transmis că România se alătură comunității europene în efortul de a sprijini umanitar populația civilă din Liban, care se confruntă cu o criză provocată de situația de securitate din Orientul Mijlociu.

„Cincisprezece tone de alimente, corturi şi cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearşafuri şi feţe de pernă) din rezervele naţionale de stat vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, la Beirut”, a anunțat Executivul.

Ministerul Apărării Naționale a transportat ajutoarele cu un avion C130 și un Spartan C27J, care au decolat miercuri, la ora 10:00.

Acțiunea are loc după decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, și răspunde solicitării de sprijin umanitar primite de România prin Mecanismul european de Protecție Civilă. „Acțiunea României se derulează sub egida Protecției Civile Europene, care finanțează 75% din costul transportului”, a transmis Executivul.

La Washington a avut loc, marți, prima întâlnire directă între reprezentanții Israelului și ai Libanului din ultimii 43 de ani. Președintele libanez Joseph Aoun a cerut un armistițiu în sudul țării, în timp ce Israelul a respins încetarea focului până când Hezbollah nu va mai reprezenta o amenințare.

În ciuda eforturilor diplomatice de la Casa Albă, Hezbollah a lansat un atac masiv coordonat. Gruparea a revendicat 13 atacuri simultane asupra unor locații din nordul Israelului, folosind rachete și drone.