O criză politică ar putea duce rapid la o criză economică majoră în România, avertizează un consilier BNR

Consilierul guvernatorului Banca Națională a României, Eugen Rădulescu a declarat că în contextul actual bugetar și fiscal fragil, o eventuală criză politică în România ar putea duce rapid la o criză economică severă. Oficialul a fost întrebat ce ar însemna o astfel de situație pentru economie.

În răspunsul său, Eugen Rădulescu a spus că nu vede un scenariu în care România ar putea evita efectele economice majore în cazul unei crize politice.

”Dacă ajungem la o criză politică nu văd scenariul în care scăpăm de o criză economică dramatică. O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică de mari proporţii”, a afirmat Eugen Rădulescu la Digi24.

Consilierul BNR a fost întrebat și despre declarația președintelui Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, care a spus că Bulgaria a avut crize politice succesive fără să fie împiedicată să adopte moneda euro.

Eugen Rădulescu a explicat că situația Bulgariei este diferită, în principal din cauza disciplinei fiscale impuse de sistemul monetar.

”Doar că bulgarii sunt din 1997 în Consiliul Monetar. Bulgarii n-au făcut niciodată un deficit bugetar mare în toată această perioadă. Au fost obligaţi să ţină deficitul sub control din cauză că nu aveau controlul emisiunii monetare. Emisiunea monetară la ei a fost ca un fel de cămaşă de forţă. Nu se puteau mişca. Şi atunci chiar dacă guvernele ar fi vrut cumva să dea drumul la baierile pungii pentru a avea câştiguri politice, n-aveau de unde. Şi atunci, într-adevăr, bulgarii au putut să intre în zona euro, dar din cauză că niciodată guvernele, acelea instabile care au fost, nu au dus deficitul bugetar nu la 9%, cât a fost la noi, măcar la 3,5%. A fost chiar mai jos”, a explicat consilierul guvernatorului BNR.

În același context, Eugen Rădulescu a spus că România are nevoie de mai multă rațiune în plan politic și a exprimat speranța că situația se va stabiliza într-un termen apropiat.

Acesta a afirmat că trage „nădejdea că ea va veni înainte de 20 aprilie sau înainte de a ajunge la vreun deznodământ nefericit”.

La rândul său, Sorin Grindeanu a declarat recent că în ultimele săptămâni au existat mesaje care cer PSD să nu afecteze stabilitatea politică, dar a dat exemplul Bulgariei pentru a contrazice aceste temeri.

„Văd şi aud în ultimele săptămâni, că să avem grijă să stăm la locul nostru, că stricăm stabilitatea politică şi de aici pot să decurgă diverse lucruri negative. Dau două exemple. Stabilitate politică, în exemplu, n-a existat în Bulgaria. În ultimii doi sau trei ani au fost opt sau nouă rânduri de alegeri. Nu puteţi să-mi spuneţi că acolo a existat stabilitate politică, iar rating-ul de ţară al Bulgariei, astăzi (..) este mai bun decât al României. Stabilitate politică avem în Coreea de Nord. Avem şi în Belarus”, a spus președintele PSD.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că diferențele față de alte state țin de nivelul deficitului bugetar și de situația economică actuală.