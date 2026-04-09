AUR se menține pe primul loc, cu procentaj dublu față de PSD și USR. Diana Șoșoacă, marea surpriză în sondajul Sociopol

Sondajul Sociopol încheiat la începutul lunii aprilie 2026 arată AUR pe primul loc în intențiile de vot, urmat de PSD și USR, în timp George Simion este lider în ceea ce privește încrederea în politicieni.

Un sondaj Sociopol realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026 indică faptul că AUR rămâne principala opțiune politică la nivel național. Formațiunea este creditată cu 36% dintre voturile exprimate de respondenții care declară că ar merge la vot și au o opțiune clară.

Pe poziția a doua se află PSD și USR, aflate la egalitate, fiecare cu 18%. În același timp, PNL este cotat cu 16%, ușor sub cele două partide menționate anterior. UDMR înregistrează 4%, în timp ce restul formațiunilor politice cumulează procente marginale, de cel mult 2%.

În ceea ce privește încrederea în personalitățile politice, sondajul Sociopol îl plasează pe primul loc pe președintele AUR, George Simion, cu 29%.

Pe poziția a doua se află, surprinzător, liderul SOS România, Diana Șoșoacă, creditată cu 21%. Urmează președintele României, Nicușor Dan, cu 19%, la mică distanță de liderii PSD Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, ambii situați la 18%.

Premierul Ilie Bolojan este cotat cu 17%, în apropierea acestui grup de lideri politici aflați în zona superioară a clasamentului.

În zona următoare a clasamentului se regăsesc mai multe figuri politice cu procente apropiate de 10%. Ciprian Ciucu este creditat cu 13%, în timp ce Cătălin Predoiu înregistrează 10%.

În continuare, mai mulți lideri sunt situați sub pragul de 10%, între care Petrișor Peiu și Dominic Fritz, fiecare cu 9%, precum și Daniel Băluță, Dan Dungaciu și Ana Maria Gavrilă, toți cu 8%.

Cătălin Drulă este cotat cu 7%, iar ultimii din clasament sunt Claudiu Manda și Dan Motreanu, fiecare cu 3%.

Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026 pe un eșantion de 1.008 persoane, reprezentativ la nivel național. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice de tip CATI.

Eroarea maximă de eșantionare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.