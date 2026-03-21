AUR pierde din susținere, însă rămâne lider în preferințele românilor. Care e situația partidelor din coaliție. Sondaj Avangarde

Percepția publică asupra evoluției României rămâne una preponderent negativă, potrivit datelor din Barometrul politic realizat în martie 2026. Un sondaj realizat recent de Avangarde indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației, atât în ceea ce privește direcția generală a țării, cât și modul în care este gestionată guvernarea.

România, percepută ca fiind pe un drum greșit

Datele arată că 70% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 20% apreciază că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 10% nu au putut oferi un răspuns clar. Această percepție generală reflectă o stare de neîncredere accentuată în evoluția socio-economică și politică a țării.

Românii, nemulțumiți și de Guvernul Bolojan

Nemulțumirea se regăsește și în evaluarea activității Guvernului condus de Ilie Bolojan. Potrivit datelor din raport, doar un procent foarte mic dintre respondenți se declară foarte mulțumiți de modul în care este gestionată țara. În schimb, cei mai mulți se încadrează în zona de nemulțumire: 37% sunt mai degrabă nemulțumiți, iar 43% se declară total nemulțumiți. Aceste cifre indică o presiune publică semnificativă asupra executivului.

AUR, în continuare în topul preferințelor

În același timp, raportul evidențiază și o discrepanță între așteptările inițiale și percepția actuală. Aproape jumătate dintre români, respectiv 48%, afirmă că sunt mai degrabă dezamăgiți de modul în care actualul Guvern gestionează țara, în timp ce doar 14% se declară mulțumiți. Această diferență sugerează o erodare rapidă a încrederii în guvernare.

În ceea ce privește opțiunile politice, intenția de vot arată o competiție dominată de câteva partide principale. Conform datelor, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se situează pe primul loc cu 35%, urmată de PSD cu 22% și PNL cu 14%, în rândul celor care au indicat o opțiune de vot. Restul partidelor se află la distanță considerabilă, ceea ce conturează o scenă politică polarizată.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane, prin metoda telefonică, în perioada 10–17 martie 2026, având o marjă de eroare de ±3%. Rezultatele oferă o imagine clară asupra stării de spirit din societate, marcată de nemulțumire, neîncredere și așteptări neîmplinite.

