CSM, despre mutarea banilor câștigați de magistrați în pachetul de ajutor al PSD: Bugetul de stat va avea de suferit

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că va iniția și va susține orice demers al celorlalte instituții din autoritatea judecătorească „în realizarea efectivă a drepturilor obţinute de magistraţi”. Anunțul vine după ce fondurile pentru pachetul social propus de PSD ar urma să fie obținute, potrivit premierului Ilie Bolojan, prin reducerea sumelor alocate plății unor drepturi câștigate de magistrați prin hotărâri judecătorești.

Potrivit instituției, în urma negocierilor politice pentru alocarea sumelor bugetare pe anul 2026, coaliția a decis să modifice bugetele instanțelor și parchetelor. Din aceste bugete au fost reduse sumele care reprezintă „arierate provenite din neplata drepturilor salariale restante, calculate greşit în ultimii ani, recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive”.

„În repetate rânduri, pe parcursul ultimilor cinci ani, puterea executivă în calitate de debitor a decis unilateral eşalonarea sumelor de plată, iar ulterior, ca urmare a neexecutării inclusiv a obligaţiilor asumate prin eşalonare, a decis noi reeşalonări succesive”, a anunțat CSM, într-un comunicat.

Instituția a transmis că aceste demersuri „nelegale”, făcute chiar de debitorul obligațiilor de plată, au atins un nivel maxim în ultimii doi ani, iar statul nu a alocat sume pentru plata drepturilor salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive, acestea fiind amânate din nou, inclusiv pentru anul 2026.

Totodată, CSM arată că instanțele europene, respectiv Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, au stabilit în mod constant că guvernele pot eșalona plata unor datorii, însă nu le pot reeşalona, deoarece se ajunge la pierderea esenței acestor drepturi, care reprezintă „un bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO.

„Procedând la o nouă diminuare a bugetului alocat plății acestor datorii, Guvernul nu doar că şi-a încălcat propria decizie anterioară, dar a acționat cu lipsă de loialitate între autorităţile statului, înfrângând predictibilitatea propriei norme, precum și obligația generală de a respecta și executa hotărâri judecătorești definitive, principiu imuabil al statului de drept”, a susținut CSM.

Conform instituției, una dintre consecințe este agravarea situației pentru bugetul de stat, deoarece apar obligații suplimentare de plată în perioadele următoare. Sumele restante acumulează dobândă legală și sunt actualizate cu indicele de inflație, iar în unele cazuri aceste costuri au depășit deja debitul principal.

„Ca principiu, amânarea perpetuă a plăţilor lipseşte de efect hotărârile judecătoreşti definitive şi induce opiniei publice ideea potrivit căreia respectarea acestora ar putea fi considerată facultativă, contrar ordinii constituționale. Iar, pe de altă parte, realocarea sumelor de la capitolul Justiţie şi repartizarea acestora unor primării, care nu se mai pot finanţa, este edificatoare în ceea ce priveşte locul justiţiei în mentalitatea liderilor coaliţiei de guvernare. În consecinţă, Consiliul va iniţia el însuşi şi, respectiv, va susţine orice demers al celorlate instituții din cadrul autorității judecătorești în realizarea efectivă a drepturilor obţinute de magistraţi, în conformitate cu atribuţiile conferite de Constituţie şi de lege”, a transmis CSM.