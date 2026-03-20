Când va hotărî PSD dacă mai continuă guvernarea cu Bolojan. Social-democrații solicită acțiuni rapide pentru prețurile la carburanți și energie

Când va hotărî PSD dacă mai continuă guvernarea cu Bolojan. Social-democrații solicită acțiuni rapide pentru prețurile la carburanți și energieSursa: Inquam photos/Octav Ganea
PSD pregătește consultare internă privind continuarea guvernării, în timp ce cere măsuri urgente pentru prețurile la carburanți și energie, care se află într-o creștere continuă.

Biroul Permanent Național, convocat lui de PSD: Vom hotărî calendarul

Partidul Social Democrat va convoca luni Biroul Permanent Național pentru a stabili etapele consultării interne privind continuarea sau ieșirea de la guvernare. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, după adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026 în Parlament.

Luni vom avea un Birou Permanent Naţional şi vom hotărî calendarul”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, la Palatul Parlamentului. Consultarea internă urmează să implice aproximativ 5.000 de membri ai partidului, care vor vota decizia finală privind poziționarea PSD în coaliția de guvernare.

Întrebat despre o posibilă schimbare a premierului, Grindeanu a evitat să își exprime o opinie personală. „O să facem acea consultare internă şi nu eu, toţi membrii PSD care vor vota, adică aproape 5.000 de oameni, vor hotărî”, a precizat liderul social-democraților.

Andi Moisescu, primele declarații după ce „Apropo TV” a fost eliminată din grila Pro TV: Asta mai lipsea
Salarii de până la 3.000 de euro pe lună în sectorul HoReCa. Sunt peste 95.000 de posturi
Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursa: Inquam photos / Geore Călin

PSD pune accent pe prioritățile economice după adoptarea bugetului

Altfel, după finalizarea votului asupra bugetului de stat pe 2026, conducerea PSD arată că atenția Guvernului ar trebui să se concentreze asupra evoluției prețurilor la carburanți și energie.

Sorin Grindeanu a transmis că aceste teme trebuie tratate cu prioritate în perioada următoare și a solicitat executivului să adopte rapid măsuri în acest sens.

În acest moment suntem în situaţia următoare: s-a votat bugetul. Eu le mulţumesc colegilor din Parlament, atât de la putere, cât şi din opoziţie. A fost un efort. Azi noapte s-a stat până la ora 3. Astăzi avem un buget votat, cu bune şi cu rele, cu bune şi cu rele, dar România are un buget. Ăsta este un lucru bun. De acum, prioritatea cred că trebuie să fie aceasta pe care o spuneţi dumneavoastră, preţul la motorină, preţul la benzină, tot ce ţine de energie. Bogdan Ivan a prezentat toate aceste variante. Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez, ca în perioada următoare, trecând această etapă, să se ocupe şi să fie prioritate pentru Guvern”, a declarat liderul PSD.

Guvernul analizează mai multe variante privind combustibilii

Grindeanu a precizat că ministrul Energiei a prezentat mai multe opțiuni de lucru în cadrul discuțiilor interministeriale, inclusiv în contextul consultărilor cu Ministerul Finanțelor.

Nu vreau să vin eu cu soluţii. Bogdan Ivan, ca ministru al Energiei, a dat soluţiile. Poate să fie unele îmbunătăţite. Ştiu că a avut şi ieri discuţii în cadru interministerial, cu ministrul Finanţelor, chiar la mine în birou. Aşa că mă aştept urgent să se vină cu o soluţie”, a spus acesta.

Întrebat dacă printre variante s-a discutat și introducerea unei accize flexibile, liderul PSD a explicat că au fost prezentate mai multe scenarii, fără a fi luată încă o decizie.

N-am discutat, s-au prezentat toate. Bogdan a prezentat toate aceste variante, ieri a detaliat cu ministrul Finanţelor, la mine în birou, de acum e o decizie guvernamentală. Din punctul nostru de vedere, trebuie să fie luată o decizie”, a spus Sorin Grindeanu.

Enigma reactivării din senin a lui Călin Georgescu și cine e omul care îl controlează pe George Simion
Bătălia întunecată care se duce pentru controlul țării. Nicușor Dan, personaj tragicomic
Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie

