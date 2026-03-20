Bugetul pe 2026, la vot final în Parlament. Ședința, la care participă și Bolojan, a început. Live text

Update 10.40. Parlamentul dă votul final pe buget

Şedinţa comună a Parlamentului pentru votul final pe proiectele Legii bugetului de stat şi Legii bugetului asigurărilor sociale a început vineri. La şedinţă este prezent şi premierul Ilie Bolojan.

Vot în Parlament pe bugetul pentru 2026

Parlamentul urmează să dea votul decisiv pe bugetul de stat pentru 2026, după o noapte de dezbateri și negocieri intense în coaliția de guvernare. Discuțiile generale asupra bugetului au început joi seară, în jurul orei 21.00, și au continuat pe parcursul nopții, cu dezbateri pe articole și anexe.

În jurul orei 3.00, ședința plenului reunit a fost suspendată. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus lucrările, a anunțat reluarea dezbaterilor vineri dimineață, de la ora 10:00. Lucrările vor continua de la anexa 3, care vizează bugetul Ministerul Culturii.

Bugetul pe 2026, adoptat în comisii după blocaj politic

Proiectul bugetului de stat pe 2026 a primit joi undă verde în comisiile reunite de buget-finanțe, fiind adoptat cu 38 de voturi pentru și 13 împotrivă. Discuțiile au fost însă marcate de tensiuni. Dezbaterile începute miercuri au fost suspendate după respingerea unui amendament important propus de PSD, privind așa-numitul pachet social. Situația a dus la convocarea unei ședințe de urgență a coaliției, inițiată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a insistat pentru includerea măsurilor sociale în forma finală a bugetului.

Cheltuieli reduse pentru a susține pachetul social

După negocieri, Guvernul a anunțat că a fost găsită o soluție de compromis. Premierul Ilie Bolojan a explicat că varianta majorării deficitului bugetar a fost respinsă, fiind preferată reducerea unor cheltuieli existente. „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție. Aveam două posibilități: fie creșterea deficitului, fie reducerea altor cheltuieli. Am ales să reducem componenta legată de plata unor drepturi câștigate de magistrați prin sentințe, amânând aceste plăți pentru anii următori”, a declarat premierul.

PSD revendică victoria politică

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu s-a declarat mulțumit de rezultatul negocierilor, susținând că partidul său a reușit să impună integral pachetul de solidaritate. „Este un lucru bun nu pentru PSD, ci pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități”, a afirmat acesta la Palatul Parlamentului.

Bugetul pentru 2026 a parcurs în ritm rapid etapele parlamentare: Luni, proiectul a fost analizat și avizat în comisiile de specialitate, în prezența ordonatorilor principali de credite. Marți au început dezbaterile în comisiile de buget-finanțe, iar joi documentul a fost aprobat. Proiectul fusese adoptat anterior de Guvern, în ședința de săptămâna trecută.

